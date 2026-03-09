Atento San Martín: se reprogramó el horario del partido ante Nueva Chicago

San Martín volverá a presentarse en La Ciudadela luego del parate del fútbol argentino y lo hará con una modificación en el horario del partido. La Asociación del Fútbol Argentino informó que el encuentro frente a Nueva Chicago, correspondiente a la quinta fecha de la Primera Nacional, se disputará el domingo 15 de marzo a las 18.
En un primer momento, el duelo estaba programado para las 20, pero finalmente la organización decidió adelantarlo dos horas y ubicarlo en la franja de la tarde.
El partido podrá seguirse en vivo a través de LPF Play, la plataforma oficial encargada de transmitir los encuentros de la categoría.
Mientras tanto, el calendario del “Santo” continúa condicionado por el parate general del fútbol argentino anunciado por la AFA. Debido a esa medida, la cuarta fecha del torneo, en la que el equipo tucumano debía visitar a Temperley, permanece suspendida y todavía no tiene una nueva programación.