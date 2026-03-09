Donald Trump pidió asilo en Australia para las futbolistas iraníes que no cantaron el himno

El episodio se originó en el debut del equipo en la Copa Asiática femenina. Antes del partido frente a Corea del Sur, que terminó con derrota 3-0, las jugadoras permanecieron en silencio durante el himno nacional iraní. La decisión fue interpretada como un gesto de solidaridad con las protestas registradas en su país y con las víctimas de la represión, entre ellas la árbitra asistente Sahba Rashtian, de 23 años.