Donald Trump pidió asilo en Australia para las futbolistas iraníes que no cantaron el himno

Al menos cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán que disputa la Copa Asiática en Australia solicitaron asilo tras protagonizar un gesto de protesta durante el torneo. Las futbolistas decidieron no cantar el himno nacional en su primer partido, una decisión que podría traerles graves consecuencias si regresan a su país.
La situación generó repercusión internacional y derivó en un pedido público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el gobierno australiano intervenga. A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó haber hablado con el primer ministro Anthony Albanese y sostuvo que Australia debía ofrecer protección a las deportistas.
“Sería un error humanitario obligarlas a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas”, escribió Trump. También aseguró que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirlas si Australia no accedía a otorgarles refugio.
Según reportes difundidos por medios internacionales, al menos cinco integrantes del plantel abandonaron el hotel donde se hospedaba el equipo y actualmente se encuentran bajo protección de la policía australiana. Algunas de sus compañeras, sin embargo, optaron por no aceptar la posibilidad de asilo por temor a represalias contra sus familiares en Irán.
El episodio se originó en el debut del equipo en la Copa Asiática femenina. Antes del partido frente a Corea del Sur, que terminó con derrota 3-0, las jugadoras permanecieron en silencio durante el himno nacional iraní. La decisión fue interpretada como un gesto de solidaridad con las protestas registradas en su país y con las víctimas de la represión, entre ellas la árbitra asistente Sahba Rashtian, de 23 años.
Tras ese encuentro, trascendió que las futbolistas y sus familias habían recibido amenazas. En los siguientes partidos del torneo, ante Australia y Filipinas, el plantel volvió a cantar el himno y realizó el saludo militar antes de los encuentros.
Luego de la derrota 2-0 frente a Filipinas, que dejó a Irán eliminado de la competencia, aficionados se congregaron alrededor del autobús del equipo y frente al hotel donde se hospedaban las jugadoras. Algunos pedían a las autoridades que intervinieran para protegerlas.
La situación también generó pedidos de intervención de distintas figuras del fútbol y de la sociedad civil. Entre ellos, el ex capitán de la selección australiana Craig Foster solicitó a la FIFA y al gobierno de Canberra que tomen medidas para garantizar la seguridad de las futbolistas.
Por ahora no está claro cuándo el equipo regresará a Teherán ni cuántas jugadoras finalmente optarán por quedarse en Australia. Mientras tanto, el caso expuso la delicada situación que enfrentan las deportistas iraníes tras su gesto de protesta en el torneo continental.