El primer desafío de Falcioni en Atlético Tucumán: cómo reorganizará el ataque ante Aldosivi

El delantero sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales durante el partido frente a Instituto y todavía no estaría en condiciones de volver a las canchas. La situación del “Loco” quedó aún más envuelta en polémica luego del altercado que protagonizó con un grupo de hinchas tras el duelo frente a Racing, episodio en el que incluso agredió a un fanático del “Decano”. Pese a lo ocurrido, desde el club no hubo hasta el momento un comunicado oficial ni una sanción hacia el futbolista.