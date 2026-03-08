El primer desafío de Falcioni en Atlético Tucumán: cómo reorganizará el ataque ante Aldosivi
La lesión del “Loco” Díaz obliga al entrenador del “Decano” a reorganizar la ofensiva para el duelo del miércoles ante Aldosivi en el Monumental. Abeldaño asoma como referencia, pero el acompañante todavía es una incógnita.
Atlético se prepara para recibir a Aldosivi el miércoles, a las 22, en el estadio Monumental José Fierro, en un duelo que puede resultar clave para acomodar el rumbo del equipo en el torneo. Sin embargo, en la previa aparece una gran incógnita para Julio César Falcioni: cómo reorganizar el ataque ante la ausencia de Leandro Díaz.
El delantero sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales durante el partido frente a Instituto y todavía no estaría en condiciones de volver a las canchas. La situación del “Loco” quedó aún más envuelta en polémica luego del altercado que protagonizó con un grupo de hinchas tras el duelo frente a Racing, episodio en el que incluso agredió a un fanático del “Decano”. Pese a lo ocurrido, desde el club no hubo hasta el momento un comunicado oficial ni una sanción hacia el futbolista.
Con Díaz fuera de la ecuación inmediata, Falcioni debe buscar variantes para mantener su estructura ofensiva habitual. El entrenador se caracteriza por utilizar un sistema con dos delanteros: un “9” de referencia que fija a los centrales y otro atacante con mayor movilidad, encargado de explotar los espacios y generar desequilibrio por velocidad.
Dentro de ese esquema, el juvenil Carlos Abeldaño aparece como el principal candidato para ocupar el rol de centrodelantero. El atacante fue una de las figuras del proceso que encabezó Hugo Colace en la Reserva de Atlético y su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico de Primera.
Fue Lucas Pusineri quien decidió promoverlo al plantel profesional a mediados de 2025, iniciando así un proceso de adaptación al ritmo y las exigencias de la máxima categoría. Con el correr de los meses, Abeldaño fue sumando minutos y empezó a ganarse un lugar en la consideración.
Durante el breve ciclo de Colace al frente del primer equipo, el delantero tuvo su oportunidad y respondió con buenas actuaciones. El “Ogro” se ganó la titularidad en el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro en el que estuvo muy cerca de marcar su primer gol como profesional: llegó a convertir, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR.
Su estreno en la red llegaría poco después, frente a Instituto de Córdoba, en la derrota 2-1 en el Monumental de Alta Córdoba. Más allá del resultado, el tanto significó un impulso para el joven atacante, que luego continuó como titular en los encuentros frente a Belgrano y Racing.
Si Abeldaño parece tener asegurado un lugar en el “11”, la gran incógnita pasa por definir quién será su acompañante en la ofensiva.
En el último partido, el entrenador interino Ramiro González había apostado por una dupla compuesta por Abeldaño y Martín Benítez. Sin embargo, la fórmula no terminó de funcionar. Atlético mostró dificultades para generar situaciones de peligro y estuvo demasiado lejos de inquietar al arco rival.
Benítez, además, venía con poca participación durante el ciclo anterior. Había aparecido como suplente por primera vez ante Estudiantes de Río Cuarto y su único gol en el torneo lo convirtió frente a Belgrano. En su primera titularidad reciente tampoco logró desequilibrar ni convertirse en una amenaza constante para la defensa rival.
Otra alternativa dentro del plantel es Manuel Brondo, aunque el delantero bonaerense tampoco terminó de afirmarse en la ofensiva. Sus participaciones no lograron generar demasiadas situaciones claras y todavía busca consolidarse como una pieza importante dentro del equipo.
Este panorama deja en evidencia uno de los puntos más frágiles del “Decano” en la temporada: la escasez de variantes ofensivas. La falta de recambio en ataque se vuelve aún más evidente cuando el equipo pierde a su principal referencia ofensiva, como ocurre ahora con Díaz.
Más atrás aparecen algunos nombres que provienen de la Reserva y que podrían convertirse en apuestas para el corto plazo. Entre ellos están Martín Ortega y Rodrigo Granillo, dos jugadores que mostraron buenas condiciones en el equipo juvenil, aunque todavía deben dar el salto definitivo para competir con continuidad en Primera.
En ese contexto, el desafío de Falcioni será encontrar la combinación adecuada para que Atlético recupere peso ofensivo y pueda lastimar a Aldosivi en el Monumental. La incógnita está planteada y la respuesta empezará a verse en la noche del miércoles.