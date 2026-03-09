Las lluvias afectaron a varias localidades del interior tucumano: cuántos milímetros cayeron

De acuerdo con el último Informe Pluviométrico emitido por la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el mes de marzo de 2026 está registrando una importante actividad hídrica en la provincia.
Los datos recolectados hasta el 8 de marzo mostraron acumulados significativos, especialmente tras las tormentas registradas durante la jornada de ayer.
El relevamiento destaca a la localidad de San Agustín (Monte Redondo), en el departamento Cruz Alta, como el punto con la mayor precipitación diaria del último registro, alcanzando los 166,4 mm el pasado 8 de marzo. Esta cifra ha empujado su total mensual a 246,6 mm, superando ya el promedio histórico para marzo en esa zona, que se sitúa en 134,9 mm.
Otras localidades que presentaron lluvias torrenciales durante la jornada del 8 de marzo incluyen:
- Burruyacu: registró 110,0 mm, alcanzando un total mensual de 214,9 mm.
- Ingas (Simoca): sumó 86,1 mm, con un acumulado en marzo de 224,8 mm (más del doble de su promedio mensual de 112,3 mm).
- Bella Vista (Ing. Fronterita): reportó 73 mm.
- San Rafael (Lules): registró una caída de 76,2 mm.
El informe de la Eeaoc revela que varias zonas ya han superado sus marcas históricas mensuales en apenas ocho días. En el departamento Graneros, aunque la lluvia del 8 de marzo fue de 37,5 mm, la localidad ya acumula 175,6 mm en el mes, superando el promedio de 152,5 mm.
Por el contrario, las zonas de alta montaña mantienen registros mucho más bajos, como es el caso de Colalao del Valle y Las Nubes, con acumulados totales que no superan los 10 mm en lo que va de marzo.