Las lluvias afectaron a varias localidades del interior tucumano: cuántos milímetros cayeron

El relevamiento destaca a la localidad de San Agustín (Monte Redondo), en el departamento Cruz Alta, como el punto con la mayor precipitación diaria del último registro, alcanzando los 166,4 mm el pasado 8 de marzo. Esta cifra ha empujado su total mensual a 246,6 mm, superando ya el promedio histórico para marzo en esa zona, que se sitúa en 134,9 mm.