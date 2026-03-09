Soto y Kaleñuk dijeron que son inocentes y que se sienten perseguidos, pero se negaron a responder preguntas

Se sentaron frente al Tribunal con la misma estrategia. César Soto, acusado por asesinar a Paulina Lebbos, y Sergio Kaleñuk, imputado por el encubrimiento del crimen sostuvieron que son inocentes, se quejaron por el trato que reciben desde hace años por una parte de la Justicia y de los medios, y reclamaron que se sepa la verdad para poder continuar con su vida. Pero, por el momento, se negaron a contestar preguntas.