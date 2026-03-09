Mbappé viajó a París para tratar su lesión y generó preocupación en Real Madrid
El delantero francés arrastra un esguince en la rodilla izquierda desde hace tres meses y decidió consultar a un especialista en Francia. En el club “merengue” hay inquietud por su estado físico y su presencia ante Manchester City por la Champions League es muy poco probable.
La situación de Kylian Mbappé encendió las alarmas en Real Madrid. El delantero francés decidió viajar a París para tratar la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, un movimiento que generó preocupación dentro del club y dejó al descubierto ciertas tensiones con el cuerpo médico de la institución.
Según trascendió en el entorno del equipo “merengue”, Mbappé no estaría del todo conforme con el tratamiento que estaba recibiendo en Madrid y por eso optó por consultar a un especialista de su confianza en Francia. Se trata del mismo médico que en el pasado trabajó con Karim Benzema.
El atacante sufre un esguince en la rodilla izquierda que arrastra desde hace aproximadamente tres meses. En ese período continuó compitiendo con normalidad, aunque en los últimos tiempos surgieron críticas por haber jugado lesionado para intentar alcanzar un récord estadístico que había marcado Cristiano Ronaldo. Esa decisión, según diversas versiones, terminó agravando el problema físico.
Aunque el delantero ya regresó de París, su presencia en el próximo compromiso del Real Madrid aparece prácticamente descartada. El equipo blanco se medirá este miércoles con Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu por los octavos de final de la Champions League, uno de los partidos más importantes de la temporada.
La decisión del futbolista sería clara: no volver a jugar hasta estar completamente recuperado. El objetivo es evitar una recaída que pueda comprometer su participación en el próximo Mundial con la selección de Francia, una prioridad absoluta en su planificación deportiva.
La ausencia de Mbappé se siente en el equipo. El delantero no juega desde el 21 de febrero, cuando Real Madrid cayó ante Osasuna por La Liga. Desde entonces se perdió los encuentros frente a Benfica, Getafe y Celta.
Mientras el club espera novedades sobre su recuperación, el equipo se prepara para el duelo europeo ante Manchester City, que tendrá a Álvaro Arbeloa al frente del banco de suplentes. En medio de un calendario exigente, la salud de su máxima estrella se convirtió en el principal tema de preocupación en la casa blanca.