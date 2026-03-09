Omar Labruna respaldó la posible llegada de Icardi a River: “Es un goleador de jerarquía”

“Que no me jodan con los quilombos que tiene con la exmujer y la actual, a mí me encanta”, afirmó Labruna al referirse a las polémicas que rodean la vida personal de Icardi. En esa misma línea, también defendió su profesionalismo y su capacidad dentro del campo de juego. “Se prende a las chicanas pero es buen profesional. Es un N°9 de categoría, goleador y que sabe tirarse atrás”, agregó.