Omar Labruna respaldó la posible llegada de Icardi a River: “Es un goleador de jerarquía”
El exayudante de Ramón Díaz defendió al delantero del Galatasaray en medio de los rumores de mercado. Mientras tanto, River atraviesa una sequía goleadora y se prepara para el debut de Eduardo “Chacho” Coudet ante Huracán.
En medio de las versiones sobre un posible fichaje de Mauro Icardi, Omar Labruna expresó su respaldo total a la posibilidad de que el delantero del Galatasaray llegue a River. El exayudante de campo de Ramón Díaz y hombre identificado con el club destacó la jerarquía futbolística del atacante y pidió separar su rendimiento deportivo de los escándalos mediáticos.
“Que no me jodan con los quilombos que tiene con la exmujer y la actual, a mí me encanta”, afirmó Labruna al referirse a las polémicas que rodean la vida personal de Icardi. En esa misma línea, también defendió su profesionalismo y su capacidad dentro del campo de juego. “Se prende a las chicanas pero es buen profesional. Es un N°9 de categoría, goleador y que sabe tirarse atrás”, agregó.
La posibilidad de incorporar a un delantero de peso aparece en un contexto deportivo complejo para River. El equipo atraviesa una sequía goleadora importante: sus atacantes acumularon una racha de trece partidos sin convertir, lo que generó preocupación en el mundo “millonario” y alimentó el reclamo de los hinchas por la llegada de un centrodelantero de jerarquía.
El escenario se da, además, en pleno inicio de una nueva etapa en el club. Eduardo “Chacho” Coudet asumió como entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo y tendrá su debut oficial frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Más allá del entusiasmo de algunos referentes vinculados al club, la dirigencia mantiene cautela. El presidente Stefano Di Carlo explicó que, si bien River ya piensa en el próximo mercado de pases, todavía no hubo contactos formales por Icardi. El delantero tiene contrato con Galatasaray hasta junio de 2026, aunque el club turco cuenta con una opción para extender su vínculo.
Por ahora, el nuevo entrenador apuesta por el plantel disponible. Para el inicio del ciclo de Coudet, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas se perfilan como los delanteros titulares, mientras el técnico trabaja en una breve “mini pretemporada” para empezar a imprimir su idea de juego. Entre rumores de mercado y necesidades futbolísticas, el nombre de Icardi sigue sobrevolando el futuro de River.