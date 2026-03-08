Secciones
Coudet busca imponer su estilo en River antes de su debut

El “Chacho” prepara al equipo para enfrentar el jueves a Huracán en Parque Patricios. Todavía no definió el “11”, aunque ya trabaja con intensidad en su idea de juego.

Hace 1 Hs

El ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó con intensidad. El entrenador ya empezó a imprimir su sello en los entrenamientos mientras prepara al equipo para su debut oficial, que será este jueves a las 21.30 frente a Huracán en Parque Patricios.

En las primeras prácticas al mando del plantel, el “Chacho” mostró un perfil activo y exigente. Durante el entrenamiento de ayer encabezó trabajos técnicos y tácticos enfocados en mejorar la circulación de la pelota, la presión alta y la eficacia en la definición, aspectos que considera centrales para su propuesta futbolística.

Con constantes indicaciones y mensajes para el grupo, el técnico intenta acelerar la adaptación del plantel a su idea de juego. El objetivo es recuperar la confianza de un equipo que viene de una campaña irregular en el Torneo Apertura.

Por el momento, Coudet todavía no ensayó una formación titular para enfrentar a Huracán. La intención del entrenador es evaluar primero el rendimiento y la actitud de los futbolistas durante la semana antes de definir el equipo inicial.

En ese contexto, una de las novedades positivas para el cuerpo técnico es la recuperación de Juan Fernando Quintero, quien recibió el alta médica tras superar el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió en la derrota frente a Vélez.

De todos modos, su presencia desde el arranque todavía no está asegurada. El entrenador evaluará su evolución física en las próximas prácticas antes de decidir si lo incluye entre los titulares o si prefiere que sume minutos ingresando desde el banco.

