Quién fue Sandra Macri, la hermana que Mauricio Macri recordó con emoción en la boda de su sobrino

El expresidente Mauricio Macri protagonizó un video viral durante el último fin de semana tras participar activamente en el festejo de bodas de su sobrino, Rodrigo Valladares Macri, y la influencer Emily Lucius. La aparición pública del exmandatario generó una gran repercusión en las redes sociales, especialmente por las imágenes donde se lo observa integrándose al baile grupal. Este suceso ocurre en un contexto de amplia atención mediática sobre su vida personal, debido a su reciente distanciamiento de Juliana Awada y las diversas versiones que circulan sobre su presente sentimental.
Durante la celebración, el antiguo jefe de Estado dedicó unas emotivas palabras a la memoria de su hermana Sandra, madre del novio, quien falleció en 2014 a causa de una enfermedad oncológica. El dirigente manifestó su convicción de que ella observó con alegría el evento desde un plano espiritual, otorgando así un cierre conmovedor al encuentro familiar.
Quién fue Sandra Macri
A los 53 años falleció Sandra Macri, la segunda hija del empresario Franco Macri y hermana del entonces jefe de Gobierno porteño. Su deceso se produjo como consecuencia de un cáncer terminal, dejando a dos hijos de su primer matrimonio con Hugo Valladares: Rodrigo y Franco. En sus últimos años, estuvo casada con Néstor Leonardo, un parapsicólogo a quien conoció a través de amistades comunes.
La figura de su esposo, Néstor Leonardo, cobró relevancia pública al figurar como denunciante en la causa judicial por escuchas ilegales. Este expediente involucró directamente a su cuñado, Mauricio Macri, junto a exfuncionarios de la Policía Metropolitana y del Ministerio de Educación de la Ciudad. El conflicto familiar y judicial marcó una etapa compleja para el entorno de los Macri, ya que las acusaciones de espionaje generaron fuertes tensiones internas y una exposición mediática constante sobre la relación entre los hermanos y sus respectivas parejas.
En el marco de dicha investigación, la Cámara Federal dictó el procesamiento del líder de Propuesta Republicana en julio de 2010. No obstante, el panorama judicial experimentó un cambio significativo cuando el juez federal Sebastián Casanello determinó la falta de pruebas suficientes para elevar la causa a juicio oral contra el mandatario porteño. De esta manera, el proceso legal que rodeó los últimos años de vida de Sandra Macri encontró un punto de resolución técnica, separando las responsabilidades penales de las disputas que caracterizaron al núcleo familiar durante ese periodo.