Quién fue Sandra Macri, la hermana que Mauricio Macri recordó con emoción en la boda de su sobrino

El expresidente Mauricio Macri protagonizó un video viral durante el último fin de semana tras participar activamente en el festejo de bodas de su sobrino, Rodrigo Valladares Macri, y la influencer Emily Lucius. La aparición pública del exmandatario generó una gran repercusión en las redes sociales, especialmente por las imágenes donde se lo observa integrándose al baile grupal. Este suceso ocurre en un contexto de amplia atención mediática sobre su vida personal, debido a su reciente distanciamiento de Juliana Awada y las diversas versiones que circulan sobre su presente sentimental.