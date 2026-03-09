Secciones
Desde el pogo de Mauricio Macri hasta los invitados más famosos: así fue la boda de Emily Lucius y el sobrino del expresidente

La fiesta de casamiento de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri dejó momentos inesperados y emocionantes en uno de los eventos más comentados del fin de semana.

El casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri. Foto. @emiliylucius El casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri. Foto. @emiliylucius
Hace 25 Min

Entre momentos que pocos pensaron atestiguar en sus vidas y reuniones de las figuras más inesperadas, el casamiento de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri, sobrino de Mauricio Macri, se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana. La pareja, que formalizó su unión en el civil hace dos semanas, celebró con una ceremonia sacada de una postal italiana este sábado 7 de marzo.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares festejaron su matrimonio tras sellar su vínculo legal el 21 de febrero. La fiesta no escatimó en tamaño ni en la lista de convocados, que reunió a personajes destacados del deporte y el entretenimiento en la quinta familiar de los Macri en Los Polvorines, en la zona norte-centro del conurbano bonaerense.

El baile viral de Mauricio Macri en la boda de su sobrino

Entre los invitados sobresalientes estuvo el tío del novio, el exmandatario Mauricio Macri, quien asistió a la ceremonia para felicitar a su sobrino y a su flamante esposa, además de sorprender en la pista de baile. En la imponente celebración que combinó la elegancia clásica con un aire fresco y mediterráneo de la costa italiana, el expresidente mostró su faceta más descontracturada, con un baile que se volvió viral en las redes sociales.

Al ritmo de “I Got a Feeling”, del reconocido grupo The Black Eyed Peas, el exjefe de Estado se sumó a la pista en la que se encontraba la novia y el resto de los concurrentes. En el video puede verse a Mauricio Macri entusiasmado, tomando las manos de Emily Lucius y rodeado de otros presentes que formaban una ronda. El exmandatario saltó y bailó en una escena completamente distendida que causó sorpresa en el mundo digital.

La emoción de la familia de los novios 

Además de Mauricio Macri, la gran gala estuvo conformada por otras figuras reconocidas, como fue el caso de la hermana de la novia, Belu Lucius, quien fue la encargada de oficiar el acto y dedicó unas palabras emotivas a los novios. Javier Ortega Desio, el exjugador de la selección argentina y pareja de Belu, también tomó el mando y despertó la ternura de los presentes con un mensaje lleno de afecto.

Otro momento destacado fue cuando el padre de Emily, Miguel Ángel Lucius, vio por primera vez el vestido de novia de su hija. Las imágenes que compartió la creadora de contenido conmovieron a sus seguidores en el instante en que el hombre se emociona al ver a su hija menor vestida de blanco. “Me llevo este momento guardado en mi retina, mi memoria y en mi corazón. Cada nuevo día siempre agradeciendo tenerte papi. First look de don Miguele. Más vale que habló en la ceremonia y adivinen si nos hizo emocionar”, escribió la joven.

La lista de invitados VIP en una fiesta salida de Europa 

La nómina de asistentes fue extensa. Entre ellos estuvo Rocío Marengo junto a Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

Tras el viaje a Nueva York donde se comprometieron y el civil en el Registro de la calle Uruguay en Buenos Aires, Lucius y Valladares Macri celebraron a lo grande en un enlace al aire libre que apostó por una estética de inspiración italiana, con decoración vibrante, flores de colores cálidos y una ambientación pensada para recrear el espíritu de los festejos mediterráneos.

