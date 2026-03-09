Desde el pogo de Mauricio Macri hasta los invitados más famosos: así fue la boda de Emily Lucius y el sobrino del expresidente

Otro momento destacado fue cuando el padre de Emily, Miguel Ángel Lucius, vio por primera vez el vestido de novia de su hija. Las imágenes que compartió la creadora de contenido conmovieron a sus seguidores en el instante en que el hombre se emociona al ver a su hija menor vestida de blanco. “Me llevo este momento guardado en mi retina, mi memoria y en mi corazón. Cada nuevo día siempre agradeciendo tenerte papi. First look de don Miguele. Más vale que habló en la ceremonia y adivinen si nos hizo emocionar”, escribió la joven.