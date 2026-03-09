Secciones
Por qué recomiendan poner arroz bajo la almohada: el curioso truco y sus beneficios

Este sencillo método natural puede mejorar el descanso y aportar otros beneficios inesperados.

Hace 2 Hs

Dormir bien es fundamental para la salud, pero muchas personas tienen dificultades para conciliar el sueño o descansar profundamente. Por este motivo, existen diversos trucos naturales que pueden ayudar a mejorar la calidad del descanso sin recurrir a métodos artificiales.

Uno de los más curiosos y efectivos es colocar arroz debajo de la almohada. Aunque pueda parecer extraño, este grano común en la cocina puede generar un ambiente más relajante y proporcionar ventajas adicionales para el bienestar nocturno.

Los beneficios de colocar arroz debajo de la almohada

El arroz posee una ligera fragancia que, aunque imperceptible para muchos, puede generar un efecto calmante en el sistema nervioso. Esto contribuye a reducir el estrés y a facilitar la transición hacia un sueño profundo y reparador.

Además, este cereal actúa como un absorbente natural de la humedad, lo que ayuda a mantener el área de descanso más seca y libre de malos olores. Esta propiedad puede prevenir la aparición de moho y bacterias en la almohada, favoreciendo un entorno más saludable para dormir.

Cómo preparar el truco del arroz debajo de la almohada

Tomar un puñado de arroz seco y limpio.

Introducirlo en una pequeña bolsa de tela transpirable o en una media limpia.

Atar bien la bolsa para evitar que los granos se dispersen.

Colocarla debajo de la almohada antes de ir a dormir.

