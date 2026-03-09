Secciones
Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

A dos décadas del crimen.

CRIMEN Y HORROR. Paulina tenía 23 años en 2006. CRIMEN Y HORROR. Paulina tenía 23 años en 2006.
Hace 9 Min

La Justicia iniciará hoy el juicio por homicidio de Paulina Lebbos, a dos décadas del asesinato. En el banquillo de los acusados estarán César Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, quien está acusado de haber cometido el crimen, y Sergio Kaleñuk, señalado por presunto encubrimiento.

El proceso se extenderá durante al menos dos meses. El tribunal estará integrado Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas. La acusación será sostenida por el fiscal Carlos Sale.

La apertura del juicio marca un nuevo capítulo en una causa que durante años estuvo atravesada por sospechas de encubrimiento institucional y que ya tuvo varios procesos judiciales. Entre los condenados en esos debates se encuentran el ex fiscal Carlos Albaca, el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella y la cúpula policial de ese momento, integrada por Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, además de otros efectivos que actuaron en distintas instancias.

Debate oral

En este nuevo proceso la Justicia analizará en un debate oral la hipótesis fiscal sobre quién habría sido el autor del homicidio de la joven estudiante. La hipótesis de la fiscalía señala que en la madrugada del 26 de febrero de 2006 Lebbos desapareció luego de haber salido con amigos. Según los investigadores, la joven se dirigió al domicilio de Soto, ubicado en calle Estados Unidos al 1.200. En ese lugar se habría producido una discusión que terminó con la muerte de la joven por asfixia. El cuerpo de Lebbos fue encontrado días más tarde, el 11 de marzo de 2006, a la vera de la ruta 341.

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

La teoría del Ministerio Público sostiene que Soto fue el responsable directo del homicidio y que luego se puso en marcha maniobras para ocultar lo ocurrido. En ese contexto aparece la figura de Kaleñuk, a quien se le atribuye haber colaborado para encubrir el hecho y garantizar la impunidad del autor.

