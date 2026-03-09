El Congreso espera que lleguen las reformas anunciadas por el Presidente

La parálisis contrasta con las promesas del presidente Javier Milei, quien el pasado domingo, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales”. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de esos proyectos ha ingresado por la mesa de entrada del Palacio Legislativo. La incertidumbre es tal que ni siquiera los principales referentes de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado conocen cuáles serán los temas que la Casa Rosada definirá como prioritarios.