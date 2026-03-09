Secciones
Política

El Congreso espera que lleguen las reformas anunciadas por el Presidente

Senadores y diputados se encuentran sin agenda de sesiones previstas hasta abril.

BAJO LLAVE. El recinto se abrirá el 8 o 9 de abril por la Ley de Glaciares BAJO LLAVE. El recinto se abrirá el 8 o 9 de abril por la Ley de Glaciares
Hace 19 Min

El ritmo frenético que los libertarios lograron imponer en el Congreso durante el verano parece haberse cortado de forma abrupta. Tras encadenar victorias legislativas de peso, como la aprobación de la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el oficialismo ha entrado en una suerte de letargo inesperado. A pesar de contar con una mayoría consolidada gracias a bloques aliados y el respaldo de algunos gobernadores, ambas Cámaras se encuentran hoy sin agenda de sesiones previstas hasta el mes de abril.

La parálisis contrasta con las promesas del presidente Javier Milei, quien el pasado domingo, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales”. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de esos proyectos ha ingresado por la mesa de entrada del Palacio Legislativo. La incertidumbre es tal que ni siquiera los principales referentes de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado conocen cuáles serán los temas que la Casa Rosada definirá como prioritarios.

Ley de Glaciares

Uno de los temas más sensibles, la modificación de la Ley de Glaciares, ha quedado empantanado por cuestiones procesales y el temor a la judicialización. El oficialismo se vio obligado a convocar a audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo. Debido a la superposición con el feriado de Malvinas y Semana Santa, el dictamen recién podría firmarse a fin de mes, postergando cualquier debate en el recinto.

Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la oposición y se postergó el debate al menos un mes

Ley de Glaciares: el Gobierno cedió ante la oposición y se postergó el debate al menos un mes

Dentro de las filas libertarias, algunos legisladores han mostrado pragmatismo al aceptar cambios en el texto original de la Ley de Glaciares. El objetivo es dotar a la norma de una claridad técnica que evite futuras disputas en los tribunales y, sobre todo, no ahuyente las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

Se especula con que la reforma política podría ser el primer gran paquete en aterrizar en el Congreso. El proyecto incluiría la eliminación de las PASO, mayores requisitos para la vigencia de partidos políticos y un cambio radical en el sistema de financiamiento.

Temas Congreso de la NaciónJavier MileiLey de Glaciares
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?
1

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates
2

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse
3

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo
4

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire
5

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas
6

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Más Noticias
Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco casero con cáscara de papa y bicarbonato que elimina el óxido de los metales

El truco casero con cáscara de papa y bicarbonato que elimina el óxido de los metales

Estar bien ubicado ante el sol es fundamental para obtener vitamina D

Estar bien ubicado ante el sol es fundamental para obtener vitamina D

Los despertadores de luz son los dispositivos más respetuosos de la biología del sueño

Los despertadores de luz son los dispositivos más respetuosos de la biología del sueño

Abraham Jiménez Enoa: “Cuba está acostumbrada a tener crisis, pero esta es la madre de todas las crisis”

Abraham Jiménez Enoa: “Cuba está acostumbrada a tener crisis, pero esta es la madre de todas las crisis”

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Comentarios