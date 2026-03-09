Secciones
SociedadActualidad

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

“No marchamos contra nadie, sino a favor de la justicia”.

PARTICIPACIÓN. Asistieron personas de distintos puntos de la provincia. PARTICIPACIÓN. Asistieron personas de distintos puntos de la provincia.
Hace 2 Hs

Diversas organizaciones civiles, agrupaciones de padres y ciudadanos independientes realizaron ayer una concentración frente a la Casa de Gobierno bajo con el objetivo de visibilizar cuestionamientos al funcionamiento del fuero de Familia y al uso de medidas cautelares en casos de violencia de género.

La actividad se llevó a cabo en plaza Independencia y reunió a personas que, según expresaron los organizadores, buscan abrir un debate sobre denuncias que consideran falsas, la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial y las dificultades para mantener vínculos parentales en medio de conflictos familiares.

“Nosotros lo que estamos haciendo es visibilizar una situación que se viene dando en distintos lugares del mundo”, señaló Hernán Rodríguez Salazar, uno de los referentes de la convocatoria.

Los organizadores sostuvieron que la aplicación de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres puede derivar, en algunos casos, en medidas cautelares que se dictan sin investigación previa.

Contra la violencia de género, creó aros que alertan y envían ubicación en segundos

Contra la violencia de género, creó aros que alertan y envían ubicación en segundos

“A través de esta ley se pueden dictar medidas preventivas como exclusiones del hogar o restricciones de acercamiento. El problema que planteamos es que muchas veces esas medidas se toman sin investigación y terminan impidiendo el contacto de los padres con sus hijos por años”, afirmó Rodríguez Salazar.

Según su interpretación, esta situación genera una inversión de la carga de la prueba.

El impacto

Durante la concentración también habló Gonzalo Pizarro, quien planteó que uno de los principales efectos de estas medidas es la interrupción de los vínculos entre padres e hijos. A su vez, el referente indicó que, desde su perspectiva, el sistema judicial enfrenta dificultades para distinguir rápidamente entre denuncias fundadas y denuncias falsas.

Entre los principales ejes del reclamo también se mencionó la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley. “Nosotros no marchamos contra nadie, marchamos a favor de la justicia”, expresó Pizarro y sentenció: “Creemos que es necesario abrir un debate sobre cómo se están aplicando estas normas y sobre el impacto que tienen en las familias”.

Temas TucumánPlaza Independencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?
1

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates
2

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse
3

El calendario lunar de marzo fija las fechas más propicias para cortarse el pelo y depilarse

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo
4

Santoral del 8 de marzo: quién fue San Filemón, mártir de los primeros siglos del cristianismo

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire
5

El truco definitivo para que la carne no se seque en la freidora de aire

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas
6

Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y sal y por qué lo recomiendan los especialistas

Más Noticias
Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

Rige una alerta meteorológica en Tucumán por tormentas fuertes y posible caída de granizo

El domingo seguirá inestable y se esperan nuevas lluvias por la noche en Tucumán

El domingo seguirá inestable y se esperan nuevas lluvias por la noche en Tucumán

Descubrieron que estas actividades en tres estapas de la vida son fundamentales para prevenir el Alzheimer

Descubrieron que estas actividades en tres estapas de la vida son fundamentales para prevenir el Alzheimer

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Yita fue tan poderoso que parece infinito

Yita fue tan poderoso que parece infinito

Comentarios