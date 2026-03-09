Día de la Mujer: el movimiento feminista sale esta tarde a la calle
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tendrá una segunda parte durante la tarde de hoy, cuando organizaciones feministas, sindicales y sociales de Tucumán vuelvan a movilizarse en el marco de esta fecha, con una marcha que intentará volver a colmar las calles del centro de la capital provincial.
La convocatoria prevé una concentración a las 18 frente a los Tribunales Penales, en la intersección de avenida Sarmiento y Laprida. Desde allí, las columnas marcharán por el centro hasta plaza Independencia, donde se realizará el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones convocantes.
Visibilización
La movilización forma parte de las actividades que cada año se realizan en distintas ciudades del país para visibilizar las desigualdades que atraviesan las mujeres y reclamar políticas públicas frente a la violencia de género, la precarización laboral y otras problemáticas que afectan a las trabajadoras.
En Tucumán, el colectivo Ni Una Menos, junto con más de 30 organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, participa de la convocatoria que busca poner en agenda la situación de las mujeres en la provincia y exigir respuestas del Estado.
Entre los reclamos previstos para la jornada figuran pedidos de justicia en casos de violencia de género, cuestionamientos a demoras en procesos judiciales y denuncias de revictimización de quienes acuden al sistema judicial en busca de protección.
El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos y condiciones laborales, una fecha que en todo el mundo se ha convertido en jornada de movilización y reivindicación social.
En la provincia, como ocurre cada año, hubo durante los días previos manifestaciones artísticas en plazas y museos provinciales para reflexionar sobre el significado de esta fecha.
En tanto, la marcha espera reunir a cientos de miles de ciudadanas que buscan visibilizar las demandas vinculadas a la igualdad, la justicia y el fin de la violencia contra las mujeres.