Tres distintas crisis, una misma escena: las veces que el fútbol argentino se detuvo en el siglo XXI

El conflicto de 2001 se produjo en uno de los momentos más delicados de la historia económica del país. Los clubes acumulaban deudas millonarias con sus planteles y Futbolistas Argentinos Agremiados decidió avanzar con una huelga que puso en jaque el inicio del torneo Apertura. En ese momento, la AFA se comprometió a pagar parte de los salarios adeudados mediante un crédito internacional para cubrir aproximadamente el 35% de los casi 50 millones de dólares que se les debían a los futbolistas.