EN VIVO Guerra en Medio Oriente: volvieron los primeros argentinos varados en Dubái

19:14 hs

Israel anuncia una nueva fase en su ofensiva contra Irán y asegura haber debilitado su capacidad militar

El gobierno de Israel confirmó este jueves el inicio de una nueva etapa en su ofensiva militar contra el régimen de Irán, con el objetivo de incrementar la presión sobre los cimientos políticos y estratégicos de Teherán.

El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, explicó que, tras completar la fase inicial de ataques sorpresa, la operación entra ahora en una segunda etapa destinada a intensificar los golpes sobre las estructuras esenciales del poder iraní.

Según detalló el alto mando militar, la ofensiva israelí logró destruir más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán, lo que permitió alcanzar una supremacía aérea casi absoluta sobre el espacio iraní.

“Los pilotos de la Fuerza Aérea han lanzado más de 6.000 municiones. Hemos destruido cerca del 80% de los sistemas de defensa aérea y conseguido una superioridad aérea casi total en los cielos de Irán. También hemos neutralizado y destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos”, detalló Zamir.

El jefe militar también advirtió que Israel dispone de “movimientos sorprendentes adicionales” que, por ahora, no serán revelados públicamente.

Coordinación con Estados Unidos

Durante su exposición, Zamir destacó la coordinación con Estados Unidos y mencionó contactos permanentes con su homólogo estadounidense, el general Dan Caine, así como con el comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper.

Según explicó, las acciones sincronizadas entre ambos países buscan “despojar al régimen de sus capacidades militares y llevarlo a un aislamiento estratégico y a un punto de debilidad sin precedentes”.

Zamir calificó la cooperación militar entre Israel y Estados Unidos como “histórica” y remarcó que ambas potencias trabajan de manera coordinada para debilitar al régimen iraní y aislarlo de cualquier respaldo internacional.

En este marco, la nueva fase de la campaña militar estará centrada en infraestructuras de poder y mando en Teherán, además de recursos logísticos y cadenas de suministro vinculadas al aparato militar iraní.