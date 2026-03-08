El análisis de Jorge Asís: A favor y en contra de Toviggino y Tapia

La secta del Lago Escondido

En la geometría libertaria se registró otro triunfo resonante de la señora Karina, La Protectora Prodigiosa. Junto a Los Primos Menem -Lule y Martín- vence otra vez a la franja enfática de Santiago Caputo, El Neo Giacomini, secundado incondicionalmente por los tuiteros impunes que proclaman la fenomenológica batalla cultural.