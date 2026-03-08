El bautismo de un crack: Diego Dedura conquistó Yerba Buena y demostró por qué es el futuro del tenis mundial

Un fenómeno de precocidad

Diego Dedura no es un desconocido para el mundo del tenis. Su nombre dio la vuelta al globo cuando se convirtió en el primer jugador nacido en 2008 en ganar un partido ATP, nada menos que en el Abierto de Múnich contra un ex Top 10 como Denis Shapovalov. Sin embargo, lejos de marearse con los flashes, el joven trata de mantener los pies sobre el polvo de ladrillo. "Yo solo hago mi trabajo en la pista. Los que dicen que no soy tan bueno, da igual; al último sé que voy a ganar y pueden hablar lo que quieran", sentenció picante, mostrando su esencia sudamericana.