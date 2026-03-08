El bautismo de un crack: Diego Dedura conquistó Yerba Buena y demostró por qué es el futuro del tenis mundial
Con apenas 17 años, el alemán se quedó con el título en el club Las Lomitas tras vencer a Luciano Ambrogi. Entre récords de precocidad y una herencia latina, el joven que ya venció a figuras del Top 10 dejó su sello en nuestra provincia.
El sol tucumano comenzaba a asomar sobre las canchas de Las Lomitas tras una semana de lluvias persistentes y nubes bajas que habían puesto a prueba la paciencia de la organización. Sin embargo, la verdadera temperatura del domingo no la marcaba el termómetro, sino el tenis. En la final del ITF M25 de Yerba Buena, el rosarino Luciano Ambrogi había luchado, se había recuperado y había forzado un desempate. Las tribunas del club, colmadas, se lo reconocían con aplausos y lo alentaban: todos querían un tercer set.
Pero Diego Dedura tenía otros planes. Subió una marcha, manejó el desempate con autoridad y, cuando soltó el latigazo final para sellar el 7-3, el público presente no tardó en ovacionar al germano. Tucumán fue testigo de su primer título M25, en una temporada que huele a despegue definitivo hacia las grandes ligas del circuito ATP.
A los 17 años, con el trofeo en brazos y el cansancio de una semana extenuante reflejado en el rostro, el nacido en Berlín —pero de corazón indudablemente sudamericano— demostró por qué es uno de los nombres que todos los analistas internacionales anotan en sus libretas.
Frialdad germana, corazón chileno
La crónica del partido dirá que fue un 6-3 y 7-6, pero los números no alcanzan a describir la madurez del juvenil. En un cotejo signado por la paridad, un primer punto de inflexión emocional ocurrió en el octavo game del primer set. Ambrogi había recuperado un quiebre, dominaba 40-15 con su saque y el alemán, visiblemente fastidioso, lanzaba ráfagas de palabras en su idioma hacia su rincón. La sensación de que podría perder su primer set en el torneo comenzaba a circular por el aire. Sin embargo, allí emergió la primera diferencia: Dedura mostró su mejor tenis, encadenó cuatro puntos seguidos, quebró y luego cerró la manga con frialdad. Cabeza fría pero corazón caliente.
"Yo trato de jugar lo más inteligente posible", confesó Diego tras el festejo a LA GACETA. Esa "cabeza fría" volvió a ser su mejor aliada cuando, en el segundo set, Ambrogi intentó la remontada. El argentino dispuso de dos bolas de set para estirar la definición a un tercero, pero el europeo las salvó con solvencia y dejó al público en silencio. "Él fue número tres del mundo junior, sabía que iba a ser difícil. Pero estoy muy feliz, es mi primer título en un M25", analizó con la mirada ya puesta en el próximo paso.
Un fenómeno de precocidad
Diego Dedura no es un desconocido para el mundo del tenis. Su nombre dio la vuelta al globo cuando se convirtió en el primer jugador nacido en 2008 en ganar un partido ATP, nada menos que en el Abierto de Múnich contra un ex Top 10 como Denis Shapovalov. Sin embargo, lejos de marearse con los flashes, el joven trata de mantener los pies sobre el polvo de ladrillo. "Yo solo hago mi trabajo en la pista. Los que dicen que no soy tan bueno, da igual; al último sé que voy a ganar y pueden hablar lo que quieran", sentenció picante, mostrando su esencia sudamericana.
Su hoja de ruta para este 2026 es clara: subir en el ranking para participar en la qualy de Roland Garros (para lo cual necesita estar entre los mejores 230 del mundo) y clasificar a las Next Gen Finals en Jeddah (clasifican los 8 mejores jugadores nacidos desde 2006 en adelante). "El objetivo es meterme en el Top 100", admitió.
Raíces sin fronteras: El motor familiar detrás del éxito
Detrás del campeón hay una estructura familiar inquebrantable. Su padre, César, es su entrenador y su sombra; su madre, Ruta, fue tenista y es quien maneja los hilos desde Berlín. La dinámica entre padre e hijo es particular: en la cancha, Diego le reclama en alemán y César le responde en español, evidenciando ese crisol de culturas.
"El entrenador es la válvula de escape de la presión", explicó César mientras observaba a su hijo. "Conozco al jugador completo, sé lo que está pensando. Él me escucha siempre". La relación, aunque a veces tensa por la adrenalina de la competencia, es el motor de su carrera. El adolescente es tajante al respecto. "Padre e hijo es difícil, se pelea mucho, pero sacar a mi papá del equipo no es mi objetivo nunca. Él siempre quiere lo mejor para mí", aclara en un español casi perfecto.
A pesar de representar a Alemania y contar con el apoyo de su federación, el zurdo se define como un jugador de "puro estilo sudamericano". "Para mí es luchar, correr y sacar puntos. Por eso vine a esta gira, además es mi mejor superficie", confesó. Ese mix de disciplina europea y garra latina es lo que lo convierte en un tenista sumamente peligroso.
El paso por Yerba Buena: Empanadas, vino, trabajo y avión
La vida del tenista profesional no entiende de paisajes. "Vas del hotel a la cancha y de la cancha al hotel. Estuvimos en Madrid y no vimos nada; en Múnich, tampoco. Esto es un trabajo", relató el padre con crudeza. Sin embargo, la calidez tucumana logró perforar esa burbuja de entrenamiento.
César admitió que pudieron darse algunos gustos. "Comimos empanadas, carne, y yo hasta vino tomé", reveló. Diego, por su parte, destacó la organización y la amabilidad de la gente en Yerba Buena: "Es un lugar muy bonito, la organización fue muy buena y los chicos alcanzapelotas también". Y no lo dice por compromiso. En plena premiación, llamó a los ballkids para que se sacaran una foto junto a él y el trofeo.
A pesar de haber subido 27 puestos en el ranking (desde mañana será el 264° del mundo), el festejo será breve. El itinerario de una promesa mundial no permite respiros: esta misma noche, padre e hijo partirán hacia Buenos Aires, y de allí volarán durante la madrugada hacia Santiago de Chile: el joven pasará su cumpleaños en el circuito, lejos de Berlín, pero cerca de sus raíces, jugando un Challenger.
Tucumán fue para él un escalón más hacia la gloria. Para los tucumanos, fue la oportunidad de guardar el ticket y decir en un futuro no muy lejano: "Yo vi a Diego Dedura ganar uno de sus primeros títulos en Yerba Buena".