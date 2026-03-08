"Aportamos una visión social que a veces el fútbol no ve": María Mocoroa explica el rol de la mujer en la CD de Atlético

Consciente de los costos de las cuotas y la indumentaria, Mocoroa resalta la labor del equipo de trabajo para becar y sostener a quienes más lo necesitan. "Trabajamos para que muchos chicos sigan vinculados al club", asegura. Tal vez porque sabe que, para ellos, Atlético es mucho más que un deporte: también es su lugar en el mundo.