“Alberdi en el espejo”: se conocieron las primeras imágenes del trabajo de post producción del film

El cineasta y escritor tucumano Fabián Soberón avanza con la postproducción de Alberdi en el espejo, una película que propone un diálogo entre el presente y el pasado a partir de la figura del pensador argentino Juan Bautista Alberdi. Rodada en Tucumán con un equipo de más de 50 personas, la obra combina ficción contemporánea y reconstrucción histórica en un relato que busca reflexionar sobre la identidad, el deseo y el peso del pasado en el presente.