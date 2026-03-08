“Alberdi en el espejo”: se conocieron las primeras imágenes del trabajo de post producción del film

El cineasta y escritor tucumano Fabián Soberón avanza con la postproducción de Alberdi en el espejo, una película que propone un diálogo entre el presente y el pasado a partir de la figura del pensador argentino Juan Bautista Alberdi. Rodada en Tucumán con un equipo de más de 50 personas, la obra combina ficción contemporánea y reconstrucción histórica en un relato que busca reflexionar sobre la identidad, el deseo y el peso del pasado en el presente.
La trama se estructura en torno a dos historias paralelas. Por un lado, Mario, un titiritero que comienza a experimentar cambios inexplicables en su cuerpo y en su identidad. Su pareja, Juana, percibe esa transformación y enfrenta la creciente distancia emocional que se abre entre ambos, mientras empieza a acercarse a otro hombre, Facundo. A medida que la crisis avanza, la identidad de Mario se vuelve cada vez más difusa, como si estuviera en proceso de convertirse en otra persona.
En paralelo, la película reconstruye episodios de la vida de Alberdi: sus viajes, sus debates políticos y filosóficos y sus vínculos con figuras centrales de la historia argentina como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre, Esteban Echeverría y Mariquita Sánchez de Thompson. En una de las líneas narrativas, el Alberdi anciano registra sus sueños en un almanaque-horóscopo, como si intentara capturar el paso del tiempo mediante la escritura.
Las dos historias se desarrollan como reflejos en un mismo espejo temporal. La propuesta narrativa se aparta del biopic tradicional: en lugar de construir un “héroe de bronce”, la película piensa al intelectual desde el presente, conectando su figura con interrogantes contemporáneos sobre el cuerpo, la identidad y el pensamiento.
“Alberdi en el espejo” fue ideada, escrita, producida y dirigida por Soberón, con producción de Facundo Nanni. El elenco está encabezado por Mario Ramírez, quien interpreta tanto a Mario como a Alberdi, acompañado por Camila Caram y Facundo Nanni. También participan Nicolás Argonz, Andrés D’Andrea, Sergio Paz, Sandra Virgolini, Marcelo Bianco y Julieta Azcárate, entre otros.
La dirección de fotografía estuvo a cargo de Nuria Lares, mientras que el montaje es de Pedro Zelarayán con supervisión de Juan Mascaró. La música original pertenece a Pablo Santi. Actualmente la película atraviesa su etapa de postproducción: el color está a cargo de Amadeo Pellegrino y el sonido de Martín Ale.
El proyecto fue filmado íntegramente en Tucumán y cuenta con el apoyo de instituciones culturales y educativas como la Universidad Nacional de Tucumán, el Teatro Alberdi, el Teatro San Martín y el Ente Cultural de Tucumán. Además, fue declarada de interés legislativo por la Legislatura provincial.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su carácter pionero: se trata de la primera película del cine argentino que coloca a Alberdi como protagonista. En producciones anteriores, como Facundo, la sombra del tigre (1995) de Nicolás Sarquís o Juan Manuel de Rosas (1972) de Manuel Antín, el autor de Bases aparecía solo como personaje secundario.
Con estreno previsto para mayo, “Alberdi en el espejo” se suma a una serie de trabajos cinematográficos de Soberón dedicados a figuras culturales y políticas del norte argentino, entre ellos Soy Bernabé Aráoz (2024) y El viento sopla (2023).
Escritor, crítico y profesor universitario, Soberón ha desarrollado una trayectoria que combina literatura y cine documental. Autor de títulos como La conferencia de Einstein, Vidas breves y Cosmópolis, su obra ha sido traducida a varios idiomas y presentada en festivales y encuentros internacionales. En 2024 recibió el premio Luis Franco por sus aportes a la cultura.