Ante el nuevo orden de la F-1 habrá que tener paciencia

Aquí también se debe mencionar la palabra paciencia. Y agregarle otras dos: trabajo y concentración. Franco pasó por varios momentos intensos, antes de consumarse su 14° puesto en la final. Anoten: en las tres prácticas no encontró equilibrio en el auto, con la puesta a punto, la administración de los neumáticos y la unidad de potencia. Hasta le pasaron cosas insólitas, como que un ave se le introduzca en un pontón del coche o le arrojen hielo seco, afectándole un ojo. En la clasificación pasó con lo justo a la Qualy 2, y en la final lo condicionó por completo el accionar de un mecánico que se metió la pista a acomodar su auto cuando faltaban 15 segundos para la largada, lo que le valió un sanción de “stop and go”, por lo que perdió casi 50 segundos. A la larga, el fin de semana para él no fue tan malo, logrando enderezarlo con su ya conocido talento para enfrentar situaciones difíciles. Tiene uno de los mejores motores de la grilla, pero con el equipo tendrá que trabajar a fondo lo de la gestión energética. Por otro lado, Alpine tiene que dejar de cometer errores como el de la largada. Lo que pasó es una raya más para un tigre que ya tiene varias de 2025.