Las ventas minoristas pymes cayeron 5,6% anual en febrero

De cara a los próximos meses, la evolución del consumo dependerá en gran medida de la recomposición del poder adquisitivo de los salarios y de una mayor previsibilidad en los costos de reposición. Para los comerciantes, el principal desafío seguirá siendo estabilizar los márgenes frente al aumento de los gastos fijos, en un escenario donde la recuperación de la demanda aún aparece como gradual e incierta.