Argentinos varados por la guerra: confirman la repatriación de 248 personas desde Dubái

Estos servicios forman parte de un cronograma reducido que busca facilitar el retorno de los pasajeros que habían quedado en Emiratos Árabes.

PRIMEROS VUELOS. Los aeropuertos en Medio Oriente permanecen cerrados debido a la guerra desatada entre Estados Unidos, Israel e Irán. PRIMEROS VUELOS. Los aeropuertos en Medio Oriente permanecen cerrados debido a la guerra desatada entre Estados Unidos, Israel e Irán. FOTO ILUSTRATIVA / TOMADA DE SIRCHANDLER.COM.AR
Hace 1 Hs

El Gobierno argentino informó que ya comenzaron a regresar al país parte de los ciudadanos que habían quedado varados en Emiratos Árabes Unidos debido a las restricciones aéreas provocadas por la escalada militar en Medio Oriente, en el marco de las tensiones entre Israel y Irán. El vicecanciller Pablo Quirno anunció que 248 de los 416 argentinos que permanecían en ese país ya pudieron salir gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada y el consulado argentino ante las autoridades locales y distintas compañías aéreas.

El funcionario señaló en su cuenta de la red social X que “hay más vuelos programados para los próximos días” y remarcó: “Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible".

En los últimos días, la aerolínea Emirates confirmó la operación de vuelos especiales hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, con escala en Río de Janeiro. Estos servicios forman parte de un cronograma reducido que busca facilitar el retorno de los pasajeros que habían quedado en la ciudad de Dubái.

El problema surgió luego de que el conflicto bélico en la región provocara el cierre casi total del espacio aéreo, lo que llevó a numerosas aerolíneas a cancelar sus operaciones. Como consecuencia, cientos de viajeros de distintas nacionalidades quedaron atrapados en el principal nodo aeroportuario del Golfo.

Según informaron desde la compañía aérea, la reanudación de los vuelos fue posible tras una reapertura parcial del espacio aéreo regional, lo que permite retomar gradualmente las operaciones comerciales bajo estrictas condiciones de seguridad.

La empresa aclaró que la programación continúa sujeta a la disponibilidad del espacio aéreo y a los requisitos operativos vigentes, por lo que pidió a los pasajeros presentarse en los aeropuertos únicamente si cuentan con reservas confirmadas y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

Desde la Cancillería argentina explicaron que la prioridad es garantizar condiciones seguras para los ciudadanos que permanecen en tránsito, muchos de los cuales habían llegado desde destinos como Israel o ciudades cercanas a Tel Aviv antes de la intensificación del conflicto con Irán.

