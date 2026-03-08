Argentinos varados por la guerra: confirman la repatriación de 248 personas desde Dubái

El Gobierno argentino informó que ya comenzaron a regresar al país parte de los ciudadanos que habían quedado varados en Emiratos Árabes Unidos debido a las restricciones aéreas provocadas por la escalada militar en Medio Oriente, en el marco de las tensiones entre Israel y Irán. El vicecanciller Pablo Quirno anunció que 248 de los 416 argentinos que permanecían en ese país ya pudieron salir gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada y el consulado argentino ante las autoridades locales y distintas compañías aéreas.