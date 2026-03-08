Adiós a la inflamación: la receta vegana y marroquí de Pamela Anderson que es furor

Pamela Anderson, asume hoy un rol protagónico como referente del envejecimiento consciente y la vida saludable. A sus 58 años, la actriz y activista cuestiona los mandatos tradicionales de belleza al rechazar los tratamientos que buscan detener el tiempo de forma artificial. Su filosofía promueve la aceptación plena del proceso natural de maduración, posicionándose como una voz influyente para quienes buscan un estilo de vida más auténtico y alejado de las presiones estéticas.
En una reciente conversación con la revista Women’s Health, la estrella reveló que uno de los pilares de su bienestar reside en una sopa de lentejas con propiedades antiinflamatorias. Esta preparación destaca por una mezcla equilibrada de ingredientes sencillos y un alto valor nutricional, cualidades que capturaron de inmediato el interés de sus seguidores en las plataformas digitales. La receta representa su compromiso con una alimentación que cuida el organismo desde el interior, priorizando la salud por sobre la apariencia.
Su propuesta forma parte del libro “I love you: Recipes from the Heart”, donde reúne 80 recetas veganas inspiradas en sus viajes y en tradiciones gastronómicas locales. En cada página, Anderson refleja su filosofía de bienestar, autocuidado y respeto por el cuerpo y el entorno.
Sopa de lentejas marroquí: sabor, proteína y salud
Entre las preparaciones más destacadas del recetario, la sopa de lentejas de inspiración marroquí ocupa un lugar especial. La actriz la elabora a diario y la considera una de sus fuentes favoritas de energía y equilibrio.
El plato combina lentejas verdes y rojas, ricas en proteínas vegetales y fibra, con un conjunto de especias antioxidantes y antiinflamatorias como la cúrcuma, el jengibre, el pimentón dulce, la canela y el comino. Estos ingredientes, explica Women’s Health, ayudan a proteger las células del daño oxidativo y a reducir la inflamación crónica, factores claves para mantener el bienestar a largo plazo.
El valor nutricional se potencia con cebolla amarilla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, que aportan vitaminas, minerales y fibra. La pasta de tomate y el caldo de verduras realzan el sabor, mientras que la leche de coco añade una textura cremosa y grasas saludables. El toque final llega con jugo de limón y espinacas frescas, que refuerzan el perfil antioxidante del plato.
Según la nutricionista Sandra Moñino, citada por Women’s Health, este tipo de recetas son un modelo de dieta equilibrada y antiinflamatoria: “Incorporar preparaciones inspiradas en tradiciones y en la cocina de generaciones anteriores es una forma sencilla de cuidar la salud sin complicaciones”.
Elaboración sencilla y adaptable
La preparación, según detalló Anderson, comienza con un salteado de cebolla, apio, zanahorias, papas, calabaza y boniato, hasta que los vegetales se ablanden. Luego se incorporan las especias -cúrcuma, comino, jengibre molido, pimentón, canela, sal marina y pimienta negra- para realzar el aroma y el sabor.
A continuación se agregan las lentejas verdes, la pasta de tomate y el caldo de verduras. Tras llevar a ebullición, se deja cocinar a fuego bajo durante unos 20 minutos. Después se suman las lentejas rojas, y la cocción continúa unos 10 minutos más. Finalmente, se incorporan la leche de coco, el jugo de limón y las espinacas frescas, cocinando hasta ablandar las hojas.
Anderson recomienda ajustar la sal al gusto y servir con perejil, cilantro fresco, pimienta negra o una rodaja de lima. El resultado es una sopa nutritiva, aromática y reconfortante, ideal para cualquier época del año.
Esta receta, que se ha convertido en un fenómeno entre quienes buscan opciones saludables, sintetiza la visión de bienestar y autocuidado que impulsa Pamela Anderson: una vida más consciente, sencilla y fiel a la naturaleza. Como resume Women’s Health, su sopa es mucho más que un plato: es una invitación a disfrutar del paso del tiempo con gratitud y equilibrio.