Adiós a la inflamación: la receta vegana y marroquí de Pamela Anderson que es furor

En una reciente conversación con la revista Women’s Health, la estrella reveló que uno de los pilares de su bienestar reside en una sopa de lentejas con propiedades antiinflamatorias. Esta preparación destaca por una mezcla equilibrada de ingredientes sencillos y un alto valor nutricional, cualidades que capturaron de inmediato el interés de sus seguidores en las plataformas digitales. La receta representa su compromiso con una alimentación que cuida el organismo desde el interior, priorizando la salud por sobre la apariencia.