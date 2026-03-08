¿Qué hacer este domingo en Tucumán?: actividades en familia en el Día Internacional de la Mujer

Los tucumanos se despertaron con un cielo gris que se asoma al otro lado de la ventana. Mientras el pronóstico anuncia que las lluvias volverán en el primer día de la semana, las nubes darán una tregua hasta la noche, permitiendo a los vecinos disfrutar de una jornada de actividades.
Tanto el Ente de Cultura de Tucumán, como la Municipalidad capitalina publicaron cuál es el programa de este domingo 8 de marzo. La música, el teatro y las propuestas al aire libre serán los destacados de la agenda en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Actividades en San Miguel de Tucumán
Teatro en la Casa Belgraniana
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se prepara para una jornada movida, en la que coincidirán una serie de eventos de interés cultural, muchos de ellos en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Uno de estos encuentros será el ciclo de teatro en la Casa Belgraniana, donde se presentará la obra “Mujeres destacadas de la historia”.
Según explicaron desde la página oficial de la Municipalidad, el grupo Los Intérpretes presentará un espectacular despliegue teatral que rinde homenaje a dos figuras fundamentales: Juana Azurduy, por su papel protagónico en la lucha por la independencia, y Lola Mora, reconocida por romper moldes y ampliar los horizontes del arte con su valentía y mirada innovadora.
“La propuesta escénica combina interpretación, narrativa y puesta teatral para acercar al público estas historias de vida que marcaron la historia con determinación y creatividad. La obra invita a reflexionar sobre el aporte de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad y a compartir una experiencia emotiva en un espacio cultural emblemático de la ciudad”, comentaron desde la Municipalidad.
El acceso es libre y gratuito y se suspende en caso de lluvia. Se llevará a cabo a las 19:00 hs en la Casa Belgraniana (Simón Bolívar y Bernabé Aráoz), San Miguel de Tucumán.
Punto Violeta
El Punto Violeta también se desempeñará en el marco de este día de visibilidad y de lucha por parte del colectivo femenino. La iniciativa se trata de un espacio de atención, contención y orientación que recorre diferentes actividades y lugares públicos de la ciudad para promover la prevención de la violencia por razones de género y brindar acompañamiento a quienes lo necesiten. Esta propuesta municipal acompaña acciones de sensibilización, información y fortalecimiento de redes de apoyo para visibilizar la importancia del respeto, la igualdad y el cuidado mutuo en la comunidad.
A través de este sector, se busca promover un abordaje integral y comunitario en torno a la temática de género, contribuyendo a construir una ciudad más segura, consciente e igualitaria para todas las personas.
Esta actividad es gratuita y se suspende por mal tiempo. Tendrá lugar a las 19 horas en la Plaza Independencia (25 de mayo y San Martín).
Punto Fotográfico
Las actividades están pensadas para también quedar en la memoria visual colectiva de la ciudad. El punto fotográfico es un espacio ambientado para que los vecinos puedan llevarse un recuerdo de momentos significativos y, en la jornada por el Día Internacional de la Mujer, se ofrece un escenario para retratar esta fecha.
El evento cuenta con entrada libre, será a las 19:00 horas en la Plaza Independencia.
Autobús de la Aventura
El Autobús de la Aventura hará sus paseos en nombre de las infancias y los derechos de la niñez. Se trata de un recorrido temático que busca promover y visibilizar la importancia del acompañamiento de la comunidad y de las instituciones en el crecimiento y desarrollo de las niñas.
Habrá dos circuitos: uno recreativo y otro histórico. El trayecto recreativo recorre la Iglesia Catedral, la Basílica Nuestra Señora de la Merced y finaliza con un paseo por el Parque 9 de Julio. El itinerario histórico incluye la Iglesia Catedral y continúa hacia el Teatro San Martín, rodeando la Plaza Urquiza, en Barrio Norte.
La entrada es sin costo y las salidas se realizan en dos horarios: 19 h y 20 h. El punto de partida es Plaza Independencia, por calle Laprida (primera cuadra). Se debe realizar una inscripción de manera presencial en la parada ubicada en Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida, hasta completar los cupos disponibles. Cada bus tiene una capacidad de 30 personas y los trayectos duran aproximadamente 40 minutos. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
Espectáculo de Danza de Tango y Folklore
El tango y el folklore emblemáticos de nuestro país se unen en esta jornada del 8M. A través de la música, el movimiento y la interpretación de los bailarines, la propuesta invita a recorrer la fuerza, la elegancia y la identidad que caracterizan a estas danzas tradicionales, profundamente arraigadas en la historia cultural del país.
La función es libre y gratuita en la Plaza Independencia a las 19 horas.
Concierto de la Banda de Música Municipal
La música también tiene protagonismo en esta jornada. La Banda de Música Municipal “Maestro Luzbel Giacobbe” ofrecerá un concierto abierto al público, con un repertorio que recorre distintos estilos y composiciones, invitando a disfrutar de una experiencia musical colectiva.
La presentación tendrá lugar en la Plaza Independencia a las 19 horas, con entrada libre.
Poke Juntada - Cultura de Tucumán
El Ente de Cultura de Tucumán, por su parte, llevó a cabo un concierto de la Orquesta Estable de Tucumán en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. “Tres siglos de música” propuso un recorrido musical a través de tres compositoras destacadas. Para hoy, la actividad está reservada para un rubro completamente diferente. Se llevará a cabo una “Poke Juntada” en el Punto Digital del Ente de Cultura entre las 16 y las 21 horas.
Este evento propone un programa con exposición y canjes de Pokémon, juegos de cartas, de video y torneos temáticos. La entrada es gratuita en San Martín 251.