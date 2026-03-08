¿Qué hacer este domingo en Tucumán?: actividades en familia en el Día Internacional de la Mujer

El Punto Violeta también se desempeñará en el marco de este día de visibilidad y de lucha por parte del colectivo femenino. La iniciativa se trata de un espacio de atención, contención y orientación que recorre diferentes actividades y lugares públicos de la ciudad para promover la prevención de la violencia por razones de género y brindar acompañamiento a quienes lo necesiten. Esta propuesta municipal acompaña acciones de sensibilización, información y fortalecimiento de redes de apoyo para visibilizar la importancia del respeto, la igualdad y el cuidado mutuo en la comunidad.