Cronograma completo de actividades para conmemorar el Día de la Mujer en Tucumán

Mujeres argentinas en escena
Soria canta en la Casa
El intérprete Luis Soria, conocido como “La Voz del Norte”, presentará hoy a las 19.30 el espectáculo “Mujeres argentinas” en el patio de la Casa Histórica de Tucumán. La entrada será libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
La obra, creada por Ariel Ramírez y Félix Luna, será interpretada con una propuesta sonora rica en matices. Acompañarán a Soria los músicos Topo Bejarano, en vientos y percusión, y Favio Ávila, en piano y charango.
El repertorio incluirá las ocho piezas clásicas del álbum publicado en 1969, entre ellas Juana Azurduy, Rosarito Vera, Mariquita Sánchez y Manuela la Tucumana.
Protagonistas de la historia
Teatro y memoria viva
La memoria histórica tendrá hoy una propuesta especial en la Casa Belgraniana. A las 17 se realizará el conversatorio “Mujeres notables en la Batalla de Tucumán”, un espacio temático que pondrá el foco en el rol y el legado de figuras femeninas que formaron parte de aquel acontecimiento clave para la historia argentina.
Más tarde, a las 18, el público podrá asistir a la presentación de la obra de teatro “Destacadas mujeres de la historia”. La propuesta artística buscará rescatar, desde el escenario, voces y trayectorias que dejaron huella.
La actividad se desarrollará en la sede ubicada en Bolívar y Bernabé Aráoz.
Feria en la plaza
Emprendedoras y asesoramiento gratuito
Desde las 19, la plaza Independencia será escenario de la Feria de Mujeres Emprendedoras y del Punto Violeta, una propuesta que combinará actividad comercial y acompañamiento social en pleno centro.
El encuentro reunirá stands de emprendedoras locales que ofrecerán productos de distintos rubros, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y visibilizar el trabajo de mujeres que impulsan sus propios proyectos.
En paralelo, funcionará el Punto Violeta, un espacio destinado a brindar asesoramiento e información sobre prevención y abordaje de la violencia de género. Allí se orientará a quienes necesiten ayuda o deseen conocer los recursos disponibles.
Desde la otra orilla
Arte femenino en la ciudad
La Casa Museo de la Ciudad, ubicada en avenida Salta 532, inauguró la muestra “Desde la otra orilla. Mujeres en la colección de la ciudad SMT”, que reúne obras de destacadas artistas tucumanas.
Con curaduría de la doctora Carolina Coppens y coordinación de la Dirección General de Museos, la propuesta integra el Plan Curatorial para recuperar y difundir el patrimonio artístico municipal.
La muestra presenta 15 obras de distintas épocas y técnicas. Podrá visitarse con entrada libre y gratuita, de martes a domingos, de 9 a 13 y de 15.30 a 20.
Las que hicieron jazz
Homenaje femenino en el Virla
Natural Trío presentará hoy “Ellas lo hicieron”, un espectáculo que propone un recorrido musical por el legado de mujeres referentes del jazz. La cita será a las 20 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265).
El grupo está integrado por Dana Yalour en piano y coros, Celia Mirabella en flauta y saxo, y Ana Quinteros Orio en voz. La velada contará con invitadas especiales: Cecilia Klyver en batería, Belén Juárez en clarinete y Florencia Escalante en voz. El concierto invitará a redescubrir repertorios clásicos y contemporáneos, con arreglos propios y una impronta que celebra a las mujeres en el jazz.
Poder de hacer reír
Humor filoso en escena
Una noche explosiva de risas llega a las 20 al teatro Rosita Ávila con el espectáculo “Mujeres al poder”, una propuesta de stand up protagonizada por seis comediantes que apuestan a un humor filoso e inteligente.
El show reunirá en el escenario a Nancy Cordero, Zulema Ponce, Larisa Gavriloff, Luciana Ramayo, Carito Lizondo y Celia Valenzuela.
La entrada general tiene un valor de $21.000 y puede adquirirse en la boletería del teatro o a través del sitio entradas.smt.gob.ar.
Ladies Pop Night
Homenaje femenino en vivo
El escenario de Bar Irlanda se encenderá esta noche con una propuesta pensada para celebrar el talento femenino en la música internacional. Desde las 21.30, en Catamarca 380, se realizará “Ladies Pop Night”, un espectáculo con entrada libre y gratuita.
El show estará a cargo de Xavier Moyano, quien presentará un formato electroacústico dedicado a las artistas que marcaron generaciones y dejaron una huella profunda en el universo pop. El repertorio recorrerá canciones emblemáticas interpretadas por voces femeninas que definieron estilos, épocas y sensibilidades.