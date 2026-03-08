Cronograma completo de actividades para conmemorar el Día de la Mujer en Tucumán

El grupo está integrado por Dana Yalour en piano y coros, Celia Mirabella en flauta y saxo, y Ana Quinteros Orio en voz. La velada contará con invitadas especiales: Cecilia Klyver en batería, Belén Juárez en clarinete y Florencia Escalante en voz. El concierto invitará a redescubrir repertorios clásicos y contemporáneos, con arreglos propios y una impronta que celebra a las mujeres en el jazz.