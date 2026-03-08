Secciones
Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

Con un volantazo, el argentino evitó una colisión contra el neozelandés, que tuvo problemas con su RB.

REACCIÓN. Colapinto evitó un desastre segundos después de la largada en Melbourne. REACCIÓN. Colapinto evitó un desastre segundos después de la largada en Melbourne. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

El argentino Franco Colapinto logró salir airoso en la apertura del campeonato de Fórmula 1, después de una serie de sucesos desafortunados, que le impidieron mejorar su posición final en el clasificador del GP de Australia, en Melbourne. Primero debió sortear un error operativo del equipo Alpine y luego debió esquivar a Liam Lawson (RB Racing), que tuvo problemas en la largada, en una maniobra en la que demostró su muñeca de oro y que provocó la reacción de George Russell, el ganador de la competencia.

Luego de la largada, a puro reflejo, Colapinto evitó chocar contra el Racing Bulls de Lawson, en una escena que, al ser repetida por la transmisión en el cierre de la carrera, estremeció a Russell en la sala de descanso, instantes previos a la ceremonia de premiación en el podio de Melbourne.

La carrera en fue ganada por Russell, quien encabezó el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli, seguidos por Charles Leclerc (Ferrari). Finalmente, Colapinto terminó en la 14ª posición. La próxima cita del calendario de Fórmula 1 será el Gran Premio de China, programado para el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái.

Temas AustraliaMercedes BenzFórmula 1George RussellFranco ColapintoLiam LawsonAlpine
