Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

El argentino Franco Colapinto logró salir airoso en la apertura del campeonato de Fórmula 1, después de una serie de sucesos desafortunados, que le impidieron mejorar su posición final en el clasificador del GP de Australia, en Melbourne. Primero debió sortear un error operativo del equipo Alpine y luego debió esquivar a Liam Lawson (RB Racing), que tuvo problemas en la largada, en una maniobra en la que demostró su muñeca de oro y que provocó la reacción de George Russell, el ganador de la competencia.
QUE LARGADA COLAPINTO POR DIOS ME PONGO DE PIE ESTE ES MI PILOTO REFLEJOS DE ORO pic.twitter.com/BSajVHisCo— Carrascal (@demalmada) March 8, 2026
Luego de la largada, a puro reflejo, Colapinto evitó chocar contra el Racing Bulls de Lawson, en una escena que, al ser repetida por la transmisión en el cierre de la carrera, estremeció a Russell en la sala de descanso, instantes previos a la ceremonia de premiación en el podio de Melbourne.
De frente, Â¡todavÃa impresiona mÃ¡s los reflejos de Colapinto en la salida!pic.twitter.com/9XK107bpej https://t.co/thIfz97e0w— SeÃ±or de los Medios(@MedF1osTV) March 8, 2026
La carrera en fue ganada por Russell, quien encabezó el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli, seguidos por Charles Leclerc (Ferrari). Finalmente, Colapinto terminó en la 14ª posición. La próxima cita del calendario de Fórmula 1 será el Gran Premio de China, programado para el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái.
La reacciÃ³n de los punteros al ver lo que esquiva Franco en la largada.pic.twitter.com/AqH9W3fw1s— FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) March 8, 2026