Reflejos de oro: la reacción de Russell al ver cómo Colapinto esquivó a Lawson en la largada de Melbourne

El argentino Franco Colapinto logró salir airoso en la apertura del campeonato de Fórmula 1, después de una serie de sucesos desafortunados, que le impidieron mejorar su posición final en el clasificador del GP de Australia, en Melbourne. Primero debió sortear un error operativo del equipo Alpine y luego debió esquivar a Liam Lawson (RB Racing), que tuvo problemas en la largada, en una maniobra en la que demostró su muñeca de oro y que provocó la reacción de George Russell, el ganador de la competencia.