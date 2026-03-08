El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

Un incidente en los segundos previos a la largada condicionó la carrera del argentino Franco Colapinto en la apertura del campeonato de Fórmula 1. Un error operativo del equipo Alpine F1 Team provocó una sanción que complicó desde el inicio el desempeño del piloto en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito urbano de Albert Park Circuit, en Melbourne.
La situación ocurrió instantes antes de la vuelta previa. Un mecánico de Alpine, al interpretar que el monoplaza estaba mal ubicado en su cajón de largada, movió el auto hacia atrás mientras observaba su reloj para verificar el tiempo restante. La maniobra se realizó a pocos segundos del inicio del procedimiento de partida y frente a un comisario de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se encontraba junto al muro de boxes.
La acción derivó en una sanción de “pase y siga” para Colapinto, que alteró por completo su estrategia en la carrera del argentino. El propio piloto expresó su sorpresa por lo sucedido. “Me pusieron un Stop and Go, es una locura”, afirmó. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, dijo luego de la carrera.
Pese a ese contratiempo inicial, el argentino de 22 años logró completar una competencia exigente en el trazado semipermanente de Melbourne. Partió con neumáticos duros y administró el ritmo para realizar su única detención en boxes en la vuelta 48, momento en el que cambió a gomas blandas para el tramo final.
Desde el equipo francés también asumieron la responsabilidad por lo ocurrido. El director de Alpine, Steve Nielsen, reconoció el error que afectó a Colapinto. “Desafortunadamente, un error operativo por parte de Franco le obligó a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que esto estuvo fuera de su control”, señaló en un comunicado oficial.
Finalmente, Colapinto terminó en la 14ª posición con el Alpine A526. Tras bajarse del auto, el piloto argentino valoró haber completado la carrera pese a las dificultades. “Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tener un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante", aseveró Franco.
¿Quién ganó el GP de Australia de la Fórmula 1?
La carrera en Melbourne fue ganada por George Russell, quien encabezó el 1-2 de Mercedes junto al italiano Kimi Antonelli. El podio lo completó Charles Leclerc con su Ferrari. Por su parte, el compañero de equipo de Colapinto, Pierre Gasly, logró rescatar un punto al finalizar dentro del top diez. La próxima cita del calendario de Fórmula 1 será el Gran Premio de China, programado para el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái.