El error de un mecánico de Alpine en la largada que condicionó la carrera de Colapinto en Melbourne

Desde el equipo francés también asumieron la responsabilidad por lo ocurrido. El director de Alpine, Steve Nielsen, reconoció el error que afectó a Colapinto. “Desafortunadamente, un error operativo por parte de Franco le obligó a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que esto estuvo fuera de su control”, señaló en un comunicado oficial.