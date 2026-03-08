¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

La cita en Melbourne terminó, pero la ambigua sensación que dejó la pista australiana aún persiste entre los fanáticos y el equipo de Alpine. Tras una competencia llena de vaivenes y frustraciones, Pierre Gasly finalizó décimo y sumó el primer punto para la escudería francesa, mientras que Franco Colapinto hizo lo que pudo tras una sanción que lo dejó en el último lugar. En un panorama un tanto incómodo, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de la firma gala, hizo su primera declaración pública tras el rendimiento de su grupo.
Luego del Gran Premio de Australia, el líder y Alpine realizó su primer posteo en las redes sociales. En el mismo no hizo un balance muy profundo; sin embargo, dejó en claro que la escuadra aún debe progresar en su actuación. Esto lo hizo en el marco de un error del equipo técnico que relegó al piloto argentino a la última posición debido a una penalización de stop & go.
El posteo de Briatore tras el desempeño en Australia
La publicación muestra al director de Alpine junto al resto del personal técnico con una expresión un tanto seria. Mientras apoya su mano sobre la espalda de uno de los trabajadores, parece mirar atentamente hacia algún objetivo que el lente no revela. “Un punto en Melbourne”, abre el párrafo del posteo de Briatore, destacando la importancia de la primera unidad conseguida por Gasly en la primera prueba del año.
Briatore continuó celebrando la labor de la escudería, pero también reparó en los problemas que enfrentó el equipo en las tierras australianas. “Buen trabajo de Alpine hoy para empezar la temporada con un punto. Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para arreglarlas”, escribió.
Además, el histórico dirigente de la Fórmula 1 dejó en claro que el foco ya está puesto en la próxima cita del calendario: “Estamos deseando afrontar el desafío en China”, anticipó.
Los resultados de Alpine tras el GP de Australia
Alpine estuvo lejos de lo que sus directivos esperaban, especialmente del pronóstico optimista de Flavio Briatore. Colapinto fue castigado en el comienzo de la carrera, pero tras un inicio complejo, logró completar la cita y quedar 14°, aunque quedó sembrada la duda de lo que hubiera ocurrido sin la penalización. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, llegó décimo y sumó un punto tras una largada brillante en la que avanzó cinco posiciones antes de caer una plaza.