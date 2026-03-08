¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

La cita en Melbourne terminó, pero la ambigua sensación que dejó la pista australiana aún persiste entre los fanáticos y el equipo de Alpine. Tras una competencia llena de vaivenes y frustraciones, Pierre Gasly finalizó décimo y sumó el primer punto para la escudería francesa, mientras que Franco Colapinto hizo lo que pudo tras una sanción que lo dejó en el último lugar. En un panorama un tanto incómodo, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de la firma gala, hizo su primera declaración pública tras el rendimiento de su grupo.