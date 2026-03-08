Fórmula 1: ¿cuándo vuelve a correr Colapinto luego del GP de Australia?

A altas horas de la madrugada, los seguidores de la Máxima se apiñaron frente a los televisores para conocer el desenlace del Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada 2026. Para los argentinos y simpatizantes de Alpine, la prueba dejó un sabor agridulce. La sanción en la salida condicionó el resultado final de Franco Colapinto. Sin embargo, el piloto quedó pudo escalar posiciones y terminó 14°. De esta manera, encara el próximo compromiso con un balance optimista, aunque con la necesidad de trabajar para ganar competitividad.
Colapinto logró la posición número 14 en su desempeño en el GP de Australia, en medio de complicaciones que no fueron de su responsabilidad. Los comisarios deportivos de la FIA le aplicaron una penalización antes de comenzar la competencia debido a que un mecánico de Alpine tocó el monoplaza del argentino justo en un momento en que el reglamento prohibía cualquier intervención sobre los vehículos en la grilla. El castigo relegó a Colapinto al vigésimo y último lugar, complicando sus posibilidades de sumar puntos en su debut de 2026.
El análisis de Colpainto tras una dura carrera
El oriundo de Pilar dio su testimonio al final de la jornada, donde repasó los puntos a destacar sin profundizar demasiado en el inconveniente inicial. “Basándonos únicamente en el resultado, no es donde queríamos estar; sin embargo, sin duda, hay aspectos positivos que sacar del ritmo y de los datos recopilados, de los que podemos aprender para futuras citas. Desde nuestra ubicación inicial en la parrilla, siempre iba a ser difícil y, al final, el recargo por una infracción en la salida nos impidió luchar más arriba. Ganamos y perdemos como equipo, y estamos juntos en esto”, expresó el representante de la escudería Alpine.
Ahora, con la temporada iniciada y tras un GP cargado de dramatismo, Colapinto encara la nueva fecha del calendario 2026, con la expectativa de que los trazados asiáticos traigan mayores satisfacciones. El joven buscará su revancha tras la penalización en el Gran Premio de Chia en una semana.
Cuándo vuelve a correr Colapinto: fecha y nuevo horario
El próximo escenario de la Fórmula 1 será el Circuito Internacional de Shanghái, una fecha que regresa con todo el protagonismo al ser la sede del primer fin de semana con formato Sprint del año. El domingo 15 de marzo, a horarios inusuales para la Argentina, Colapinto correrá su segunda disputa del año.
Por la ubicación geográfica, en Argentina podrá verse la prueba a las 04:00 horas de la mañana. Este trazado representa una oportunidad clave para que el equipo Alpine demuestre el ritmo de carrera que se vio truncado en el debut australiano.