Fórmula 1: ¿cuándo vuelve a correr Colapinto luego del GP de Australia?

El análisis de Colpainto tras una dura carrera

El oriundo de Pilar dio su testimonio al final de la jornada, donde repasó los puntos a destacar sin profundizar demasiado en el inconveniente inicial. “Basándonos únicamente en el resultado, no es donde queríamos estar; sin embargo, sin duda, hay aspectos positivos que sacar del ritmo y de los datos recopilados, de los que podemos aprender para futuras citas. Desde nuestra ubicación inicial en la parrilla, siempre iba a ser difícil y, al final, el recargo por una infracción en la salida nos impidió luchar más arriba. Ganamos y perdemos como equipo, y estamos juntos en esto”, expresó el representante de la escudería Alpine.