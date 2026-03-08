Secciones
El domingo seguirá inestable y se esperan nuevas lluvias por la noche en Tucumán

La temperatura mínima fue de 19 °C. Las máximas empezará a bajar. El pronóstico para inicio de la semana.

LLUVIOSO. El pronóstico extendido anticipa dos semanas pasadas por agua en Tucumán. LLUVIOSO. El pronóstico extendido anticipa dos semanas pasadas por agua en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que las condiciones climáticas seguirán siendo inestables en Tucumán al menos por las próximas 48 horas, en las que se esperan cielos mayormente nublados y lluvias por la noche. La máxima de hoy sería de 25 °C.

La última jornada del fin de semana comenzó con lluvias débiles por la mañana y el cielo cubierto. La temperatura mínima fue de 19 °C, lo que obligó a los madrugadores y madrugadoras a salir de casa no sólo con paraguas sino también con algo de abrigo. La humedad rondó el 90% y los vientos fueron débiles desde el noreste. 

El SMN sostiene que camino al mediodía las precipitaciones cesarán y el cielo hasta podría despejarse parcialmente. La temperatura subirá hasta los 24 °C, mientras que la humedad descenderá hasta el 80%. 

Durante la tarde se registrará la máxima de 25 °C y la sensación térmica podría alcanzar los 27 °C, al tiempo que la nubosidad seguirá alta y no se descartan algunos chubascos. 

Las lluvias más intensas se iniciarían entrada la noche y se extenderían a lo largo de la madrugada. La temperatura bajará hasta los 22 °C y la humedad será del 95%. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN advierte que las lluvias continuarán durante todo el lunes, con tormentas matinales y chubascos por la tarde y la noche. La temperatura mínima sería de 20 °C y la máxima de apenas 23 °C. 

Para el martes y el resto de la semana se anuncian lluvias. De hecho, en el pronóstico extendido las precipitaciones, con diferentes intensidades, continuarían la próxima semana, aunque con variaciones en las temperaturas máximas. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
