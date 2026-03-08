El domingo seguirá inestable y se esperan nuevas lluvias por la noche en Tucumán

La última jornada del fin de semana comenzó con lluvias débiles por la mañana y el cielo cubierto. La temperatura mínima fue de 19 °C, lo que obligó a los madrugadores y madrugadoras a salir de casa no sólo con paraguas sino también con algo de abrigo. La humedad rondó el 90% y los vientos fueron débiles desde el noreste.