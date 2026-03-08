Oscar Piastri quedó fuera del GP de Australia antes de largar: el insólito choque en la F1

La carrera de Oscar Piastri en su Gran Premio de casa terminó antes de empezar. El piloto australiano de McLaren sufrió un accidente durante la vuelta en la que se dirigía hacia la grilla de largada y quedó fuera de competencia en el circuito de Albert Park, en Melbourne.
El incidente ocurrió pocos minutos después de que se abriera el pit lane. Piastri salió de boxes para completar esa vuelta previa y, al transitar por la zona de las curvas 4 y 5, perdió el control del auto al subirse a un piano. El McLaren entró en trompo, cruzó la pista y terminó impactando contra el muro, lo que provocó importantes daños en el monoplaza, especialmente en la suspensión delantera derecha, el morro y el pontón.
ðï¸ INCREÃBLE LO DE PIASTRI— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026
El piloto local rompiÃ³ la suspensiÃ³n en las vueltas de preparaciÃ³n, justo antes de su debut en casa en el #AusGP de la temporada 2026 de la FÃ³rmula 1. Â¡Afuera de su Gran Premio!
â¶ï¸ MirÃ¡ la ð #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/foEt78VR3f
Las imágenes generaron sorpresa entre los miles de fanáticos que llenaban las tribunas del circuito australiano. Desde temprano se veían camisetas con el número 81 y el público había recibido al piloto local con entusiasmo durante el desfile de pilotos, en la previa de la competencia.
Piastri se bajó del auto por sus propios medios y regresó caminando al paddock, mientras el equipo McLaren confirmaba que los daños eran demasiado importantes como para intentar una reparación antes de la largada. “Totalmente inesperado. No vimos nada extraño en los datos”, explicó Zak Brown, CEO de la escudería.
El golpe dejó al australiano sin poder participar de la primera carrera de la temporada 2026, en un fin de semana en el que muchos lo señalaban como uno de los candidatos a pelear por la victoria ante su público.