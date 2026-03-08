Cartas de lectores III: “Energúmeno”

Energúmeno, según la RAE, es aquella persona que se comporta de manera airada y violenta. En otros diccionarios también definen como energúmeno a una persona furiosa, encolerizada, alborotada o muy exaltada. Cualquiera o quizás todos estos adjetivos describen a quién preside nuestro país. En la última apertura de sesiones legislativas dejó en evidencia esto una vez más. La RAE también indica que otra acepción de energúmeno es el de una persona poseída por el demonio; tal vez no haya que descartar esta posibilidad considerando todo el mal que está causando a tantos argentinos este sujeto. La conducta de Milei ha sido de una vulgaridad y ordinariez inconmensurable, fue patético verlo, tan patéticos como los que lo aplauden y apoyan permanentemente. Pero bueno, como siempre sostengo: “cuando claudica la razón se recurre a la agresión y descalificación”. Fue tan vergonzosa la actuación de este personaje circense que muchos medios internacionales recogieron las imágenes destacándolo como alguien “sacado” , fuera de sus cabales, indigno de la investidura qué lleva. Igual, que estas cuestiones de forma, no nos distraiga de las cuestiones de fondo, que son los miles de argentinos que están perdiendo sus trabajos, y los millones que no llegan a fin de mes (entre tantos otros males). Por vivencias anteriores, sabemos, al menos aquellos que no estamos enceguecidos por el odio, que el rumbo elegido por Milei nos lleva inexorablemente al abismo, quienes siguen apoyando y votando a este gobierno nefasto también serán responsables de esto, después no “finjan demencia”.