Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 2004. Se inaugura un mural de "Yita" Nougués en homenaje a los que diseñaron la "Ciudad Hospital"

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 2004. Se inaugura un mural de Yita Nougués en homenaje a los que diseñaron la Ciudad Hospital
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Teatro Alberdi reabre su temporada con cuatro puestas convocantes

El Teatro Alberdi reabre su temporada con cuatro puestas convocantes

Lo más popular
Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
1

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

2

Campaña gruesa 2026: en la zona núcleo comenzó la trilla de maíz temprano

Ipaat, hacia el fortalecimiento de una planificación conjunta para la zafra 2026
3

Ipaat, hacia el fortalecimiento de una planificación conjunta para la zafra 2026

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro
4

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior
5

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

6

Detectan un nuevo caso de influenza aviar en Córdoba

Más Noticias
Récords de lluvias y eficiencia productiva

Récords de lluvias y eficiencia productiva

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Eeaoc: aunque de forma heterogénea, el campo se vio favorecido por las lluvias

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Se destinaron $13 millones a mejorar el sector porcino

Fomentan las inversiones para las PyMES

Fomentan las inversiones para las PyMES

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Comentarios