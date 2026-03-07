La "Serpiente" estranguló al "Rojo" y se quedó con el clásico

Desde el arranque quedó claro que no sería una tarde para el juego vistoso. El barro obligaba a simplificar todo: avanzar corto, asegurar cada pelota y resistir el contacto. Las primeras acciones se jugaron más con los hombros que con las manos, en un duelo donde cada metro parecía una pequeña conquista. Los Tarcos golpeó primero. A los siete minutos, Javier Zalduendo apoyó la pelota en el barro, acomodó su postura con paciencia y ejecutó con precisión el penal que abrió el marcador. El 3-0 encendió a la tribuna y le dio al “Rojo” el primer impulso de la tarde, en un estadio que ya vibraba como si el partido estuviera en su tramo final.