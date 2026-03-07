Concepción BB apuesta a la base del club para afrontar una nueva Liga Federal
El técnico Julián Ros y el presidente Matías Cortés explicaron cómo se prepara el equipo para la temporada. La apuesta por los juveniles, un plantel con fuerte identidad del club y el desafío económico que implica competir a nivel nacional.
Concepción BB se prepara para disputar una nueva edición de la Liga Federal con un proyecto que combina identidad, desarrollo juvenil y un fuerte compromiso institucional. El entrenador Julián Ros y el presidente Matías Cortés detallaron cómo se organiza el club para afrontar un torneo que, más allá del aspecto deportivo, también representa un desafío logístico y económico para las instituciones del interior.
El entrenador explicó que el proceso preparatorio comenzó con entrenamientos de doble turno o jornadas extendidas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.
Ros considera que esa normativa tiene aspectos positivos, aunque también genera ciertas dificultades. "Para los chicos es positivo porque les da la oportunidad de tener un lugar en un equipo profesional. Pero para los jugadores mayores, sobre todo con menos equipos compitiendo, se vuelve más difícil encontrar un lugar", explicó.
La apuesta del club, en ese sentido, está puesta en el desarrollo de jugadores jóvenes. Concepción BB sumó algunas fichas juveniles provenientes de otros equipos, pero también busca consolidar a los jugadores formados en la institución. "La idea es darles contención y hacerlos sentir parte del proyecto. Que sepan que tienen un lugar para competir y crecer dentro del club", remarcó el entrenador.
Uno de los aspectos que más sorprende a quienes llegan por primera vez al club es el acompañamiento del público. Ros, que asumió el año pasado, reconoció que el apoyo de los hinchas fue uno de los factores que más lo impactó. "Me decían que la gente lo vivía de manera muy pasional y no les creía hasta que lo vi. Terminan los partidos y la gente te abraza, te agradece, te pide fotos. Eso no pasa en todos lados", contó. "La gente empuja muchísimo. Es una presión linda porque sentimos que tenemos que devolverles dentro de la cancha todo lo que nos brindan", concluyó.
Desde el punto de vista institucional, el presidente Matías Cortés explicó que la participación en la Liga Federal exige un esfuerzo económico considerable. Traslados, alojamientos, seguridad, árbitros y la organización de cada partido representan gastos que el club debe afrontar durante toda la temporada.
"El costo de jugar la Liga Federal es alto y los clubes hacen un esfuerzo grande para sostenerlo", señaló Cortés. Para cubrir esos gastos, la institución se apoya en patrocinadores, pequeños colaboradores y la recaudación de cada partido.
A pesar de las limitaciones presupuestarias, el dirigente destacó que el plantel mantiene una fuerte identidad con el club. "La mayoría de los jugadores son del club. Tenemos nueve o diez formados acá y eso para nosotros es muy importante", explicó.
El proyecto deportivo también incluye una reorganización de las divisiones formativas. Cortés detalló que el club decidió reforzar el trabajo con juveniles y exigir que el entrenador del plantel superior también participe en el desarrollo de las categorías menores. "Creemos que es un estímulo para los chicos ver que el mismo técnico de primera trabaja con ellos", explicó.
Mientras tanto, el club espera que el público vuelva a acompañar como en las últimas temporadas. "Queremos que la gente siga viniendo. El año pasado la cancha se llenó muchas veces y eso para nosotros es fundamental", concluyó Cortés.