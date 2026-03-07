Secciones
DeportesBásquet

Concepción BB apuesta a la base del club para afrontar una nueva Liga Federal

El técnico Julián Ros y el presidente Matías Cortés explicaron cómo se prepara el equipo para la temporada. La apuesta por los juveniles, un plantel con fuerte identidad del club y el desafío económico que implica competir a nivel nacional.

CON CORAZÓN. El equipo de la Banda se prepara para su debut de esta noche frente a Belgrano. CON CORAZÓN. El equipo de la Banda se prepara para su debut de esta noche frente a Belgrano.
Hace 1 Hs

Concepción BB se prepara para disputar una nueva edición de la Liga Federal con un proyecto que combina identidad, desarrollo juvenil y un fuerte compromiso institucional. El entrenador Julián Ros y el presidente Matías Cortés detallaron cómo se organiza el club para afrontar un torneo que, más allá del aspecto deportivo, también representa un desafío logístico y económico para las instituciones del interior.

El entrenador explicó que el proceso preparatorio comenzó con entrenamientos de doble turno o jornadas extendidas con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.

Ros considera que esa normativa tiene aspectos positivos, aunque también genera ciertas dificultades. "Para los chicos es positivo porque les da la oportunidad de tener un lugar en un equipo profesional. Pero para los jugadores mayores, sobre todo con menos equipos compitiendo, se vuelve más difícil encontrar un lugar", explicó.

La apuesta del club, en ese sentido, está puesta en el desarrollo de jugadores jóvenes. Concepción BB sumó algunas fichas juveniles provenientes de otros equipos, pero también busca consolidar a los jugadores formados en la institución. "La idea es darles contención y hacerlos sentir parte del proyecto. Que sepan que tienen un lugar para competir y crecer dentro del club", remarcó el entrenador.

JOVEN LÍDER. Julián Ros dirige a Concepción BB con tan solo 22 años. JOVEN LÍDER. Julián Ros dirige a Concepción BB con tan solo 22 años.

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes llegan por primera vez al club es el acompañamiento del público. Ros, que asumió el año pasado, reconoció que el apoyo de los hinchas fue uno de los factores que más lo impactó. "Me decían que la gente lo vivía de manera muy pasional y no les creía hasta que lo vi. Terminan los partidos y la gente te abraza, te agradece, te pide fotos. Eso no pasa en todos lados", contó. "La gente empuja muchísimo. Es una presión linda porque sentimos que tenemos que devolverles dentro de la cancha todo lo que nos brindan", concluyó.

Desde el punto de vista institucional, el presidente Matías Cortés explicó que la participación en la Liga Federal exige un esfuerzo económico considerable. Traslados, alojamientos, seguridad, árbitros y la organización de cada partido representan gastos que el club debe afrontar durante toda la temporada.

"El costo de jugar la Liga Federal es alto y los clubes hacen un esfuerzo grande para sostenerlo", señaló Cortés. Para cubrir esos gastos, la institución se apoya en patrocinadores, pequeños colaboradores y la recaudación de cada partido.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, el dirigente destacó que el plantel mantiene una fuerte identidad con el club. "La mayoría de los jugadores son del club. Tenemos nueve o diez formados acá y eso para nosotros es muy importante", explicó.

El proyecto deportivo también incluye una reorganización de las divisiones formativas. Cortés detalló que el club decidió reforzar el trabajo con juveniles y exigir que el entrenador del plantel superior también participe en el desarrollo de las categorías menores. "Creemos que es un estímulo para los chicos ver que el mismo técnico de primera trabaja con ellos", explicó.

Mientras tanto, el club espera que el público vuelva a acompañar como en las últimas temporadas. "Queremos que la gente siga viniendo. El año pasado la cancha se llenó muchas veces y eso para nosotros es fundamental", concluyó Cortés.

Temas Club Concepción BBTorneo Federal de Básquetbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Lisandro Catalán: En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación
2

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
3

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
4

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
6

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

Más Noticias
Los Pumas 7’s perdieron con Australia y se terminó su histórica racha en Vancouver

Los Pumas 7’s perdieron con Australia y se terminó su histórica racha en Vancouver

Tarucas informó el estado de salud de Stefano Ferro tras el golpe en el partido ante Dogos

Tarucas informó el estado de salud de Stefano Ferro tras el golpe en el partido ante Dogos

Lisandro Catalán: En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación

Lisandro Catalán: "En Tucumán las prioridades están invertidas: se gasta más en política que en educación"

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Álvaro Galindo, tras el triunfo de Tarucas: “Estamos lejos de ser el equipo que queremos ser”

Álvaro Galindo, tras el triunfo de Tarucas: “Estamos lejos de ser el equipo que queremos ser”

Tarucas distinguió a dos yaguaretés tucumanas

Tarucas distinguió a dos yaguaretés tucumanas

Tarucas resistió el asedio de Dogos y es el líder del Súper Rugby Américas

Tarucas resistió el asedio de Dogos y es el líder del Súper Rugby Américas

Comentarios