Concepción BB apuesta a la base del club para afrontar una nueva Liga Federal

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes llegan por primera vez al club es el acompañamiento del público. Ros, que asumió el año pasado, reconoció que el apoyo de los hinchas fue uno de los factores que más lo impactó. "Me decían que la gente lo vivía de manera muy pasional y no les creía hasta que lo vi. Terminan los partidos y la gente te abraza, te agradece, te pide fotos. Eso no pasa en todos lados", contó. "La gente empuja muchísimo. Es una presión linda porque sentimos que tenemos que devolverles dentro de la cancha todo lo que nos brindan", concluyó.