Talleres debuta en la Liga Federal ante El Carmen con poco tiempo de pretemporada

El entrenador reconoció que ese tiempo reducido obligó a modificar la planificación habitual de trabajo. En lugar de separar la preparación física de los aspectos técnicos y tácticos, el cuerpo técnico decidió integrar todas las áreas dentro de los mismos entrenamientos. "Hemos utilizado un método en el que no aislamos lo físico de lo técnico y lo táctico, porque no teníamos el tiempo suficiente. Tuvimos que trabajar todo junto para ganar tiempo", contó.