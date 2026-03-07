Talleres debuta en la Liga Federal ante El Carmen con poco tiempo de pretemporada
El equipo de Tafí Viejo recibirá desde las 22 en la “Leonera” al conjunto jujeño. El plantel dirigido por Lucas Vega llega con una preparación más corta que la mayoría de los equipos, pero con la intención de competir con intensidad y consolidar una nueva identidad de juego.
Talleres de Tafí Viejo iniciará esta noche su camino en la Liga Federal de Básquet. El conjunto taficeño recibirá desde las 22 a El Carmen Municipal de Jujuy en la “Leonera”, en el partido que marcará el debut de ambos equipos en una competencia que vuelve a reunir a varios clubes del norte del país.
El equipo dirigido por Lucas Vega llega al estreno después de una pretemporada más breve que la de la mayoría de sus rivales. Mientras varios planteles pudieron trabajar cerca de siete semanas antes del inicio del torneo, Talleres apenas completará cuatro cuando salte a la cancha.
El entrenador reconoció que ese tiempo reducido obligó a modificar la planificación habitual de trabajo. En lugar de separar la preparación física de los aspectos técnicos y tácticos, el cuerpo técnico decidió integrar todas las áreas dentro de los mismos entrenamientos. "Hemos utilizado un método en el que no aislamos lo físico de lo técnico y lo táctico, porque no teníamos el tiempo suficiente. Tuvimos que trabajar todo junto para ganar tiempo", contó.
Durante la pretemporada, Talleres disputó tres partidos amistosos que sirvieron para evaluar el funcionamiento del plantel. El equipo jugó dos encuentros frente a Juventud Unida de Tafí Viejo y otro ante Huracán BB, con saldo positivo en los tres casos. "Los ganamos a los tres y nos sirvieron para ver un avance importante en la parte física", señaló Vega.
El debut frente a El Carmen aparece como un desafío particular para el cuerpo técnico, que cuenta con información parcial sobre el rival. Si bien no pudieron analizar en profundidad su funcionamiento colectivo, el staff sí estudió las características de varios de sus jugadores. "Tenemos visto a los jugadores que integran su quinteto inicial, la trayectoria que tienen y el entrenador que los dirige. Desde ahí imaginamos lo que pueden proponer", explicó.
El plantel de Talleres también tendrá una fisonomía distinta a la del año pasado. El reglamento del torneo permite actualmente un máximo de cinco jugadores mayores por equipo, una modificación que influyó directamente en la conformación de los planteles. Según Vega, esa limitación obligó a apostar por una base más joven.
"El equipo del año pasado tenía mucha experiencia. Este año tenemos muchísima juventud", explicó. El entrenador también remarcó que la desaparición de la categoría U23 dentro del reglamento generó nuevas dificultades para armar los planteles.
"Ahora tenés que conseguir jugadores U21 que puedan competir en este nivel. Y en Tucumán no es sencillo porque muchos ya tienen su lugar en otros clubes o están jugando en categorías superiores", señaló. A pesar de ese contexto, Vega se mostró optimista respecto de la identidad que buscará construir su equipo durante el torneo.
"Más allá de los resultados, vamos a ser un equipo con muchísima identidad e intensidad. Queremos representarnos bien dentro de la cancha y competir de manera genuina con nuestras herramientas", afirmó. El debut en casa también aparece como un factor importante para el equipo taficeño, que suele hacerse fuerte en la “Leonera”.
En paralelo al trabajo deportivo, el club también debió organizar una logística compleja para afrontar el torneo. Talleres integra una zona que incluye equipos de Catamarca, Salta y Jujuy, lo que implicará varios viajes durante la fase regular.
Desde la dirigencia del club explicaron que existe una política de cooperación entre instituciones para reducir los costos que genera la competencia. En muchos casos, los clubes acuerdan recibir y asistir a las delegaciones visitantes cuando juegan en su ciudad, replicando el gesto cuando les toca viajar.
Este tipo de acuerdos permite aliviar parte de los gastos que implica disputar un torneo largo y con traslados extensos, una realidad que comparten la mayoría de los equipos que participan en la Liga Federal.
Con una preparación corta, un plantel joven y la ilusión de competir en un torneo exigente, Talleres intentará comenzar su participación con una victoria ante su gente. El desafío será grande, pero el equipo de Tafí Viejo confía en su intensidad y en la fortaleza de su localía para dar el primer paso en la competencia.