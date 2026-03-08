Kilómetros y esfuerzo detrás del ascenso de Tucumán Central

Ese apoyo se hizo sentir especialmente en uno de los partidos más emotivos de su carrera: la final ante Concepción FC, el club de su ciudad. En las tribunas había familiares alentando a ambos equipos. “Fue una locura. Tenía a parte de mi familia de un lado y a otra del otro. Estaba muy nerviosa, soy muy cabulera y ese día todo tenía que salir perfecto… y salió”, recordó.