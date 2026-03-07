La AFA lanzó el nuevo Torneo Argentino del Interior: tendrá 64 equipos y seis ascensos al Federal A
La competencia comenzará en abril de 2027, será semiprofesional y se ubicará entre el Federal A y el Regional Federal Amateur. El Consejo Federal confirmó cambios en el sistema de ascensos y descensos del fútbol del interior.
El Consejo Federal oficializó la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior, una competencia que comenzará a disputarse en abril de 2027 y que reorganizará la estructura del fútbol del interior del país. El anuncio se realizó durante el encuentro nacional de dirigentes llevado a cabo en el estadio cubierto de Instituto de Córdoba, donde participaron representantes de clubes y ligas de todo el país.
La presentación estuvo a cargo del secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, y del secretario general de Coordinación, Mario Echevarría, quienes detallaron el funcionamiento del nuevo certamen y las modificaciones que también impactarán en el Federal A y en el Torneo Regional Federal Amateur.
El Torneo Argentino del Interior se ubicará como la segunda categoría del fútbol del interior, detrás del Federal A y por encima del Regional Federal Amateur, creando así un escalón intermedio dentro del sistema competitivo.
Un torneo con al menos 64 equipos
La nueva competencia contará con un mínimo de 64 equipos y se disputará durante ocho meses, entre abril y noviembre. El formato estará dividido en ocho regiones de ocho clubes cada una, manteniendo el criterio de regionalización que caracteriza a los torneos del Consejo Federal.
Dentro de cada zona se jugará bajo el sistema todos contra todos, y posteriormente los mejores equipos avanzarán a instancias de playoffs, donde se definirán los ascensos.
Uno de los aspectos más destacados es que el torneo tendrá carácter semiprofesional. Según se adelantó, se encuentra en estudio la posibilidad de exigir a cada club un mínimo de contratos profesionales registrados en AFA, que podrían ser al menos cuatro por plantel.
Cómo se conformarán los equipos
De los 64 participantes, 16 llegarán por mérito deportivo, luego de ascender desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El resto de los clubes será seleccionado por el Consejo Federal en función de distintos criterios institucionales.
Entre los factores que se evaluarán se encuentran la historia deportiva, actuaciones recientes, infraestructura, situación administrativa y económica, personería jurídica al día y ausencia de deudas.
Seis ascensos al Federal A
El nuevo torneo también tendrá un impacto directo en el sistema de ascensos. Cada temporada otorgará seis ascensos al Federal A, una cifra que se mantendrá en todas las ediciones.
Por otro lado, habrá 16 descensos hacia el Torneo Regional Federal Amateur, distribuidos en dos equipos por cada una de las ocho regiones.
Cambios en el Federal A
La creación del Torneo Argentino del Interior también implicará modificaciones en el Federal A.
Durante la temporada 2026, el torneo se jugará entre marzo y diciembre y entregará dos ascensos a la Primera Nacional 2027. Además, tendrá cuatro descensos al nuevo Torneo Argentino del Interior, lo que permitirá reducir el número de equipos en la categoría.
A partir de 2027, el Federal A mantendrá los dos ascensos a la Primera Nacional, pero tendrá seis descensos hacia el Torneo Argentino del Interior, cifra que se sostendrá en las temporadas siguientes.
El rol del Torneo Regional
El Torneo Regional Federal Amateur también sufrirá cambios dentro del nuevo esquema.
El certamen continuará disputándose entre agosto/septiembre y diciembre, pero ahora otorgará 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior, con dos equipos promovidos por cada región. Este número se mantendrá de forma permanente en las futuras ediciones.
De esta manera, el Regional pasará a ser la puerta de ingreso al nuevo torneo intermedio, manteniendo su carácter de competencia federal para los clubes del interior.
Un nuevo mapa para el fútbol del interior
La creación del Torneo Argentino del Interior representa una reforma profunda en la estructura del fútbol del Consejo Federal, ya que suma una categoría intermedia que busca mejorar la competitividad y el desarrollo de los clubes.
Con un formato regionalizado, mayor cantidad de partidos y una estructura semiprofesional, el objetivo es generar una transición más sólida entre el fútbol amateur del Regional y el Federal A, fortaleciendo el crecimiento de las instituciones del interior del país.
Si bien todavía restan definirse algunos aspectos reglamentarios, el lanzamiento oficial confirmó que el nuevo sistema comenzará a regir a partir de la temporada 2027, marcando el inicio de una nueva etapa en el fútbol federal argentino.