La AFA lanzó el nuevo Torneo Argentino del Interior: tendrá 64 equipos y seis ascensos al Federal A

El Consejo Federal oficializó la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior, una competencia que comenzará a disputarse en abril de 2027 y que reorganizará la estructura del fútbol del interior del país. El anuncio se realizó durante el encuentro nacional de dirigentes llevado a cabo en el estadio cubierto de Instituto de Córdoba, donde participaron representantes de clubes y ligas de todo el país.