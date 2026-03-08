Chikungunya, una alerta que no debe ignorarse

La confirmación de casos de chikungunya en Tucumán vuelve a encender una señal de alerta sanitaria que no puede ser minimizada. Aunque por ahora se trata de pocos pacientes y todos evolucionan favorablemente, el contexto epidemiológico regional obliga a tomar el tema con la seriedad que merece. La experiencia reciente con el dengue debería ser suficiente para comprender que las enfermedades transmitidas por mosquitos no son episodios aislados, sino fenómenos que pueden expandirse rápidamente si no se actúa a tiempo.
El hallazgo de casos confirmados en Yerba Buena ocurre, además, en un escenario particularmente delicado. En provincias cercanas como Salta ya se registran decenas de contagios y circulación autóctona del virus, mientras que países vecinos como Bolivia y Brasil presentan una alta actividad viral. La proximidad geográfica y la intensa movilidad de personas hacen que Tucumán no esté aislado de esa realidad.
Un dato que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias es que los pacientes detectados no registraban viajes recientes al exterior. Este detalle abre la posibilidad de que el virus ya esté circulando de manera local, algo que obligaría a reforzar aún más la vigilancia epidemiológica y las acciones de control del mosquito vector, el Aedes aegypti.
La chikungunya comparte el mismo transmisor que el dengue, lo que significa que la provincia ya convive con el principal factor de riesgo: la presencia extendida del mosquito. La enfermedad, aunque generalmente presenta menor mortalidad que el dengue, puede resultar altamente incapacitante. El intenso dolor articular que la caracteriza puede impedir que las personas desarrollen sus actividades cotidianas durante semanas o incluso meses.
En este contexto, la prevención vuelve a ser la herramienta más poderosa. No existe una vacuna ampliamente disponible ni un tratamiento antiviral específico para combatir la chikungunya. La atención médica se centra en aliviar los síntomas y evitar complicaciones, lo que refuerza la importancia de evitar el contagio desde el inicio.
Las autoridades sanitarias insisten, con razón, en una medida tan sencilla como fundamental: eliminar los criaderos de mosquitos. El Aedes aegypti se reproduce en pequeños recipientes con agua acumulada en patios, jardines, techos o cualquier espacio doméstico. Baldes, macetas, neumáticos, botellas o canaletas obstruidas pueden transformarse en verdaderos focos de reproducción.
Sin embargo, la experiencia demuestra que la prevención no puede depender únicamente del sistema de salud. La fumigación y los operativos de control ayudan a reducir la población de mosquitos, pero el verdadero cambio ocurre cuando la comunidad adopta hábitos preventivos de manera sostenida.
El desafío es cultural y colectivo. Cada recipiente con agua acumulada es una oportunidad para que el mosquito se reproduzca y amplifique el riesgo sanitario. Por eso, la lucha contra estas enfermedades no se libra únicamente en hospitales o laboratorios, sino también en cada hogar.
La aparición de casos de chikungunya debe interpretarse como una advertencia temprana. Tucumán todavía está a tiempo de evitar un escenario más complejo. Pero para lograrlo será indispensable combinar vigilancia epidemiológica, acciones sanitarias rápidas y, sobre todo, compromiso social.
La prevención, una vez más, no es sólo una recomendación médica: es una responsabilidad compartida.