Chikungunya, una alerta que no debe ignorarse

La confirmación de casos de chikungunya en Tucumán vuelve a encender una señal de alerta sanitaria que no puede ser minimizada. Aunque por ahora se trata de pocos pacientes y todos evolucionan favorablemente, el contexto epidemiológico regional obliga a tomar el tema con la seriedad que merece. La experiencia reciente con el dengue debería ser suficiente para comprender que las enfermedades transmitidas por mosquitos no son episodios aislados, sino fenómenos que pueden expandirse rápidamente si no se actúa a tiempo.