Show Goes On se perfila como la gran figura de la jornada turfística

El objetivo es claro: confirmar que está en condiciones de pelear por el número uno del ranking de los ejemplares adultos de la temporada. Con ese desafío, Show Goes On aparece como el principal candidato en el especial “Día Internacional de la Mujer”, la carrera central de la jornada turfística que se disputará mañana en el hipódromo tucumano.
El defensor de la caballeriza tucumana “Abuela Teté” se medirá con seis adversarios en el cotejo sobre 1.500 metros, programado en el noveno turno (19.20).
El hijo de Treasure Beach atraviesa un momento destacado y su equipo apunta a que este año sea protagonista en las competencias jerárquicas del calendario. Durante 2025 dejó en claro su categoría al quedarse con el clásico “Irineo Leguisamo”, una victoria que lo consolidó como uno de los caballos más importantes del circuito local.
La presente temporada también comenzó de la mejor manera para el pupilo de Juan Sáez, que se adjudicó con autoridad el especial “Apertura”. Aquella actuación confirmó que el caballo mantiene todo su potencial competitivo.
Su última presentación fue hace un mes y resultó contundente. En esa ocasión superó por siete cuerpos a Golden Warrior, estableciendo un excelente registro de 1’24”3/5 para los 1.400 metros sobre una pista barrosa. Aquella victoria dejó una imagen muy sólida y lo ratificó como uno de los referentes de la categoría.
El jockey Francisco “Polito” Brito se mostró confiado de cara al compromiso de esta tarde, especialmente teniendo en cuenta las condiciones del terreno. “El caballo siguió muy bien luego de su última actuación y por suerte se adapta muy bien a la pista alterada”, comentó el jinete, pensando en la arena que seguramente estará pesada debido a las lluvias caídas en los últimos días.
Entre los rivales que intentarán frustrar su objetivo aparece Bequepingo, que surge como el adversario más peligroso. El representante del stud “La Ilusión de Guada” viene de escoltar a Golden Warrior a cuatro cuerpos en el especial “Juan Mauricio Díaz”, donde recorrió las quince cuadras en 1’31”3/5.
Previamente, el descendiente de Cityscape había dejado una gran impresión al imponerse con claridad sobre Seeking Money, a la que relegó por ocho cuerpos en 1’18”2/5 para los 1.300 metros. Ese rendimiento evidenció el potencial del ejemplar.
El nieto materno de Orpen cuenta además con antecedentes importantes en Buenos Aires, donde llegó a competir en pruebas de Grupo 1, enfrentando a caballos de la jerarquía de Subsanador, Don Latido, Global Holiday y Star Galán, una experiencia que respalda su calidad.
En tanto, la yegua Seeking Money aparece como una posible sorpresa. La pupila de César “Rulo” Assad mostró una evolución muy interesante en sus últimas actuaciones. Luego de escoltar a Bequepingo, logró una convincente victoria al derrotar por dos cuerpos a Lucky Shadow, en 1’25”4/5 para los 1.400 metros.
La jornada turfística se iniciará a las 14 y se extenderá hasta las 20, con un programa compuesto por 10 competencias. Habrá carreras para todos los gustos, con distancias que irán desde los 800 hasta los 1.500 metros, lo que garantiza una programación variada.