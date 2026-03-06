Falcioni completó su tercera práctica al frente de Atlético Tucumán e intensifica cargas para el debut

En cuanto a los lesionados, el panorama comienza a clarificarse, aunque las noticias obligan a la paciencia. Juan Infante, quien transita la etapa final de su recuperación tras su intervención quirúrgica en los meniscos, y Ramiro Ruiz Rodríguez, operado recientemente por una ruptura meniscal en su rodilla derecha, intensifican sus tareas de kinesiología. A ellos se suma el caso de Leandro Díaz, quien acarrea una lesión muscular en los isquiotibiales.