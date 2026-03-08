Quiénes son las mujeres que cuidan los sueños de Primera de los chicos de Atlético Tucumán

En el corazón del complejo Ojo de Agua, donde los sueños de Primera empiezan a tomar forma, hay un equipo que trabaja lejos de las luces del estadio. María Fernanda Pérez y Anahí Rubio, ambas psicólogas, son las encargadas de coordinar la pensión de Atlético Tucumán. Su tarea, que comenzó como un acompañamiento profesional, hoy se ha transformado en un sistema de contención integral que sostiene a chicos de entre 12 y 20 años que dejan sus hogares para vestir la celeste y blanca.