Carolina García: la delegada que hace brillar al Monumental y lidera a sus compañeros

Ese respeto mutuo fue el que la llevó a su cargo actual. De hecho, cuenta que se convirtió en la primera mujer en ser delegada del club. "Gracias a la confianza que nos tenemos he llegado a ser delegada; me eligieron mis propios compañeros. Es muy importante conocer a todos, estar presente y generar ese vínculo con los directivos. Hoy en el equipo del estadio ya somos cuatro mujeres; se fueron agregando más chicas con el tiempo y eso es muy bueno para el club", concluye.