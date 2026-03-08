Belén Varela, la única mujer en la delegación de Atlético: "El conocimiento está por encima del género"

Convivencia en un mundo masculino

A pesar de lo que se pueda creer desde afuera, Belén asegura que la integración fue natural. "El fútbol es un ambiente muy masculino, pero la verdad es que me siento súper cómoda. Los chicos me recibieron muy bien desde el primer momento; son muy respetuosos y me ayudan. Me hacen muy fácil el trabajo diario y no siento esa diferencia por ser mujer", reconoce.