Belén Varela, la única mujer en la delegación de Atlético: "El conocimiento está por encima del género"
La nutricionista del plantel profesional del "Decano" analiza su rol clave en el alto rendimiento y cómo es la convivencia siendo la única mujer que viaja por el país en una delegación de 45 personas. “Estar en este lugar es un desafío grande y enriquecedor”, asegura.
En cada viaje de la delegación de Atlético Tucumán, hay una figura que rápidamente llama la atención. Entre jugadores, médicos y cuerpo técnico, Belén Varela aparece como la única mujer del grupo. Sin embargo, para ella, su presencia en el avión o en el hotel no es una cuestión de género, sino de ciencia y rendimiento.
Belén atraviesa su segundo año como nutricionista del plantel profesional, tras un paso previo por la Reserva y las juveniles. "Mi rol es acompañar a cada jugador para que pueda rendir al máximo. Nos encargamos de cuidar su alimentación, su recuperación y su bienestar integral. Hoy la nutrición es una pieza clave en equipos de alto rendimiento", explica sobre su función específica en el día a día.
El desafío de ser "una entre 44"
El dato estadístico es lo que suele sorprender fuera del club. "Yo viajo con el plantel. Generalmente somos una delegación de 45 personas y siempre les cuento a mis amigas: soy la única mujer entre 44 hombres. Estar en el lugar que estoy es un desafío muy grande y enriquecedor a la vez", confiesa a LA GACETA.
Para Varela, el respeto se gana con capacidad técnica. "Creo que con el tiempo uno demuestra que el conocimiento y el compromiso con el club están por encima del género. Celebro que ahora se estén incorporando cada vez más mujeres al deporte profesional", destaca.
Convivencia en un mundo masculino
A pesar de lo que se pueda creer desde afuera, Belén asegura que la integración fue natural. "El fútbol es un ambiente muy masculino, pero la verdad es que me siento súper cómoda. Los chicos me recibieron muy bien desde el primer momento; son muy respetuosos y me ayudan. Me hacen muy fácil el trabajo diario y no siento esa diferencia por ser mujer", reconoce.
El semillero que viene
La tendencia parece estar cambiando en el Complejo Ojo de Agua, y Belén no estará sola por mucho tiempo. "Ahora se están incorporando otros colegas para las categorías juveniles que están haciendo sus prácticas; entre ellos hay dos mujeres y dos varones. Es muy bueno que el equipo de trabajo siga creciendo con esa diversidad", cierra con entusiasmo.