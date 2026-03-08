El clásico en casa: Rosario Sosa juega en Atlético, su hija en San Martín y en la cancha "juegan a muerte"

El rol de referente y la "mirada de mamá"

En el vestuario, Rosario se encontró con compañeras mucho más jóvenes que ven en ella una voz autorizada. "Mi aporte va por el lado de la experiencia y de la empatía. Hay chicas que sueñan con la Selección y otras que vienen al club como un hobby o para distraerse de sus problemas. Yo trato de tener esa mirada de 'mamá': las ayudo a que se diviertan, pero también a que entiendan que estamos en Atlético, que este no es cualquier equipo de barrio y que el lugar que tienen lo tienen que cuidar", reflexiona.