La histórica arquera de Atlético Tucumán que postergó su retiro por pedido del plantel

"Este año sumé una nueva función como entrenadora de arqueras y ayudante de campo en la Primera. Es un rol con miras al retiro", confiesa a LA GACETA en el Día de la Mujer. Y agrega entre risas: "Yo tenía planeado colgar los guantes ahora, pero las chicas y el nuevo DT me convencieron de quedarme un añito más. Estaré a media máquina, pero voy a estar. El año que viene ya me dedicaré de lleno a otras funciones".