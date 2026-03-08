Dos muchachas centenarias

Graciela escribió libros, fue diputada, senadora, ministra; continúa viviendo en un sencillo y austero departamento. Dejó la política pero no se desentendió de “lo político”, la esencia y -todavía- deuda democrática. En su último programa conversamos en torno a la última invención del gobierno, la Oficina de Respuesta Oficial, ORO, que no tiene ningún brillo democrático y continúa la concepción de la comunicación directa, inaugurada por Cristina Kirchner para sacar los medios del medio. En el lugar del atril y las cadenas oficiales, el gobierno de Milei utiliza las redes, elige para comunicar a los periodistas amigos y elude las conferencias de prensa. Actitudes incompatibles con una democracia. Además confunde blogueros e influencers con periodistas. Tienen derecho a expresarse pero no son periodistas, ya que no cumplen con la función y credibilidad de los auténticos periodistas, la verificación de la información, en beneficio de la ciudadanía, que es finalmente quien debe discernir quién le miente y quién no.