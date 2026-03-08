Estar bien ubicado ante el sol es fundamental para obtener vitamina D

Para que el calcio de los alimentos pueda pasar a la sangre y fortalezca los huesos, se necesita vitamina D que en realidad es una hormona que el cuerpo fabrica cuando el sol toca la piel. La asociación "vitamina D-sol" es automática y, como suele pasar con una conexión con esa característica, se la toma a la ligera. Es muy poca la gente que tiene en cuenta un detalle fundamental al momento de usar la fuente más natural para obtener el mineral: el ángulo con el que impacta la luz solar en el cuerpo.